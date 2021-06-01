Едва не заморозила своих детей насмерть: мать из Татарстана суд приговорил к колонии

Сами дети сейчас находятся в приюте Казани. Фото: прокуратура Татарстана

В Алексеевском районе местный суд поставил точку в жуткой истории, которая произошла в январе 2021 года в селе Куркуль. Там 22-летняя мать едва не заморозила своих детей - четырехлетнюю девочку и 1,5 годовалого мальчика. Они попали в больницу с сильными обморожениями.

- Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд приговорил ее к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в ночь на 13 января, женщина выпивала с сожителем своей матери, которая в тот момент ушла на местную ферму, где работает дояркой. В один из моментов между собутыльниками вспыхнула пьяная ссора. Молодая мать вспылила и забрав своих малолетних детей, которые были одеты в легкую одежду, отправилась на улицу, на мороз.

Она решила переночевать в своем доме. Его женщина купила, в том числе, и на полученный материнский капитал. Но строение еще не было готово к проживанию зимой. Открыть дверь туда женщина сразу не смогла. Так и сидела вместе с детьми в сарае, пока дочка не стала просится домой. Тогда мать оставила маленького сына в сарае, разбила окно на веранде и вместе с девочкой пробралась в дом. Там она и уснула, забыв про оставленного на улице мальчика. Его в сарае и застала бабушка, которая вернулась с работы раньше положенного. Это и спасло детей от смерти. Их вовремя увезли в больницу на «скорой» с серьезными обморожениями. Причем мальчик находился в тяжелом состоянии.

Соседи женщины недоумевают – почему она не постучалась к ним, а предпочла с детьми мерзнуть на улице.

Когда суд отправлял на время следствия молодую мать под арест, стало известно, что она состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Тогда женщина расплакалась и сказала, что не хотела убивать своих детей.

К слову, ее уже лишили родительских прав, но она против этого - собирается обжаловать это решение в суде. Сами дети сейчас находятся в приюте Казани. Их бы могла взять на воспитание бабушка, но ее в свое время также лишили родительских прав.