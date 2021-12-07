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Происшествия7 декабря 2021 12:17

"Я совершила очень плохое преступление": мать из Казани, которая на камеру пинала свою дочь, признала вину

Женщина заявила, что готова нести наказание за свой поступок
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Женщина избивала свою дочь, называя ее "подопытным кроликом" и замечая, что той "ничего не будет". Фото: скриншот с видео

Женщина избивала свою дочь, называя ее "подопытным кроликом" и замечая, что той "ничего не будет". Фото: скриншот с видео

Жительница Казани, которая 1 декабря, будучи пьяной, толкала и пинала свою годовалую дочь в квартире одного из домов на проспекте Победы назло мужу, признала свою вину. Она заявила, что готова понести наказание за свой поступок, и приносит извинения всем, кто видел кадры истязания девочки или что-то о них знает.

- Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину и очень сильно раскаиваюсь. Да, я готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всех, у всей общественности, у всех, кто знает, кто видел, у всех, - говорит женщина.

Напомним, сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, расследование которого под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Девочка же изъята из семьи и помещена в больницу. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.

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