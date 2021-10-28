На пенсионера из Набережных Челнов, в квартире которого произошел взрыв, завели уголовное дело

Последствия взрыва, который, по мнению следствия, устроил пожилой мужчина. Фото: nabchelny.ru

Пока 70-летний Владимир Рочев лежит в казанской больнице и его помогает лечить главный ожоговый хирург России, в отношении его возбудили уголовное дело по статье «убийство, совершенное общеопасным способом». Сообщает Следственный комитет России.

- В ходе проведенного осмотра места происшествия был сделан вывод о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

Сейчас пенсионер находится в Республиканской клинической больнице Казани. У мужчины переломы, ожоги 85% тела и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

На территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева.

Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.

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В Набережных Челнах пострадавший от взрыва газа дом начали восстанавливать

К работам приступили по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Рабочим предстоит восстановить три разрушенные взрывом квартиры на пятом этаже и еще одну на четвертом, также есть трещины в стенах двух квартир на этом же этаже. Кроме того, еще предстоят и кровельные работы, не говоря уже о стеклах в окнах и балконе (подробности)