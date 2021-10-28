В Набережных Челнах пострадавший от взрыва газа дом начали восстанавливать

При этом около поврежденных подъездов по-прежнему ограничено движение транспорта. Фото: nabchelny.ru

Пятиэтажный дом №25/117 на улице Татарстан в Набережных Челнах, который пострадал от взрыва газа, все же решили восстановить. После того, как его осмотрела строительная комиссия, рабочие начали ремонт. Его, согласно поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, должны завершить в кратчайшие сроки, сообщила в четверг, 28 октября, во время брифинга руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Итак, рабочим предстоит восстановить три разрушенные взрывом квартиры на пятом этаже и еще одну на четвертом, также есть трещины в стенах двух квартир на этом же этаже. Кроме того, еще предстоят и кровельные работы, не говоря уже о стеклах в окнах и балконе. Пока дом восстанавливают жильцы наиболее пострадавших в результате ЧП подъездов живут у родных и в местной гостинице, за счет городских властей.

Отметим, что продолжаются работы и по расчистке дороги около дома, которую завалило обломками. Так, на улице Татарстан уже частично восстановлено движение транспорта. При этом автомобилисты сообщают, что в районе пострадавших от взрыва подъездов проехать все еще нельзя.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку, Ее как и остальных увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

На территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Рассматриваются две версии произошедшего: некачественное оказания услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Напомним, по одному из предположений, 70-летний Владимир Рочев самовольно подключился к трубе из-за чего и произошла утечка газа с последующим взрывом.

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