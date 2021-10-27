«Что творится с потолочным покрытием, мы не знаем»: после взрыва газа жильцы дома Набережных Челнов ждут строительную комиссию

Жители, находившиеся дома, выбежали оттуда буквально в чем были. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах жильцы дома, где произошел взрыв газа, начали отходить от шока. Они теперь более спокойно вспоминают, как выскакивали на улицу полуодетыми и как спасали соседских детей.

Этим с «Комсомолкой» поделилась жительница подъезда №9 Ильмира Епринцева. Мать двух малолетних детей в момент взрыва находилась у себя в квартире.

- Не могу сказать, что слышала хлопок. Дом начал трястись. Первая мысль – землетрясение. Открылось окно, я побежала его закрывать и увидела большие куски бетона. Предположила, что был взрыв из-за утечки газа. Мой ребенок закричал, я помчалась к нему, - вспоминает женщина.

Она быстро собрала своих детей и кинулась на улицу. Вышла в подъезд, где к ней подбежал испуганный 10-летний соседский мальчик – он находился дома один. Ильмира взяла его с собой и вместе они начали выбираться наружу, пока не оказались на улице и не отошли на безопасное расстояние.

- Я, конечно, испугалась, но паниковать было некогда. Сперва было непонятно, что конкретно произошло. Но раз замешан газ, то мог произойти еще один взрыв, - поделилась теми переживаниями Епринцева.

По ее словам, почти все соседи по подъезду, находившиеся дома, выбежали на улицу буквально в чем были. Да и сама женщина с детьми успели одеться впопыхах.

- К нашему выходу во дворе уже собрался весь комплекс. Службы МЧС уже были на месте. У нас знакомые живут в 11-ом подъезде, мы попытались их найти. Выяснили, что они живы, не пострадали. Затем мы уехали к родственникам, - рассказала молодая мать.

Пожарные и "скорая" быстро прибыли на место происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Отметим, что аварийными изначально признали только подъезды №10, №11, где произошел взрыв, и №12. Так, как Ильмира живет в девятом подъезде она смогла вернуться в свою квартиру уже на следующий день после взрыва.

- Мы вернулись домой 26 октября. У нас видимого ущерба нет. У соседей по подъезду тоже. Но что творится под обоями и потолочным покрытием, мы не знаем. В эту среду, насколько мне известно, строительная комиссия должна была проверить 10-ый подъезд, - сообщила Ильмира Епринцева.

Она, как и ее соседи, ждут прихода специалистов, чтобы узнать насколько безопасно оставаться в квартирах после произошедшего.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку, Ее как и остальных увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

На территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Рассматриваются две версии произошедшего: некачественное оказания услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Напомним, по одному из предположений, 70-летний Владимир Рочев самовольно подключился к трубе из-за чего и произошла утечка газа с последующим взрывом.

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