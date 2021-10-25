«Эпицентр ужаса какой-то»: очевидец рассказала о взрыве дома в Набережных Челнах

Из-за взрыва на территории города объявили режим ЧС. Фото: МЧС Татарстана

После взрыва в доме в Набережных Челнах местные жители обсуждают произошедшее, стараются понять, что было на самом деле и восстанавливают хронологию событий. Очевидец произошедшего - Зарина Ардыханова рассказала «Комсомолке», что происходило сразу после взрыва.

– В этот момент я находилась на кухне, у окна, через которое видно тот самый дом. И тут в один момент прогремел жесткий хлопок, взрыв, настолько сильный, что я подумала, мои окна точно вылетят. Я очень сильно испугалась, стала звонить близким, которые меня успокоили. Через секунду во дворе заорали сигнализации машин, везде был дым, и автомобили на одной из дорожных полос встали, – рассказывает корреспонденту «КП-Казань» Зарина Ардыханова.

Девушка также отметила, что после взрыва к дому моментально приехали пожарные машины, спасатели и реанимация, хотя жилищный комплекс, в котором произошел взрыв, находится на окраине города, и до ближайших отделов спасательных служб ехать достаточно далеко.

– Потом я начинаю осматривать все, что происходит на улице и замечаю тот самый дом, у которого теперь нет целого этажа. Весь пятый этаж - черный, он сложился, как карточный домик. Все обваливается вниз на четвертый этаж, и он тоже находится не в лучшем состоянии. Остальные этажи пока держатся, - отметила Зарина Ардыханова.

По словам очевидцев, экстренные службы прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Фото: МЧС Татарстана

Девушка решила поехать к маме, которая тоже живет в Набережных Челнах, но чуть подальше, чтобы быть в безопасности.

– Когда я вышла на улицу, я ощутила себя в фильме ужасов. Это катастрофа, апокалипсис, треш. Народу собралось огромное количество, а там еще рядом находится остановка и торговый комплекс, поэтому людей было очень много. Осколками разбомбило всю остановку, киоск рядом, магазины. У соседних домов вылетели окна, осколки попали в мимо проезжающие машины, - поделилась Зарина с корреспондентом «Комсомолки».

Местные жители, как и собеседник издания до сих пор находятся в шоковом состоянии, около пострадавшего от взрыва дома до сих пор много людей. Они отмечают, что в округе повыбивало окна многих зданий и восстанавливать все придется не один месяц.

– Кстати, это очень интересный дом. За ним находится кладбище, рядом находится полузаброшенный дом в аварийном состоянии и еще какие-то недостроенные руины. Эпицентр ужаса какой-то, – говорит девушка.

По словам другого очевидца взрыва - Марины К. (имя изменено - Ред.), которая пожелала остаться анонимной, рассказала «Комсомолке», что все произошло в то время когда люди начали возвращаться с работы и учебы домой.

- Только начали заниматься своими делами, как раздался жуткий треск, взрыв и все, - вспоминает Марина К. - Многие люди впали в панику, неадекватно оценивали ситуацию. Многие сразу сами покинули дом.

По словам очевидца, местные жители предполагают, что в квартире, где произошел взрыв, занимались установкой натяжных потолков и для этого туда принесли газовый баллон, который и взорвался.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку. Погибших в этом происшествии официально нет.

Последнюю из-под завалов живой извлекли 22-летнюю девушку. Фото: МЧС Татарстана

По факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а на территории города объявили режим ЧС.

Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63

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Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, взрыв мог произойти и по вине 70-летнего Владимира Рычева, которому в квартире отключили газ за неуплату. По этой версии, пенсионер самовольно подключился к трубе и из-за этого произошла утечка (подробности)