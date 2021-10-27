Власти Татарстана выплатили семье погибшей при взрыве дома в Набережных Челнах миллион рублей

Взрывом было разрушено несколько квартир. Фото: nabchelny.ru

В эту среду, 27 октября, в день похорон 22-летней Аделины Загриевой правительство Татарстана выплатило ее семье в виде компенсации один миллион рублей. Напомним, девушка погибла в результате взрыва газа в доме Набережных Челнов. Тогда также различные травмы получили четыре человека, троих из которых госпитализировали. Было разрушено два этажа и несколько квартир. Люди лишились имущества.

Им власти республики, к слову, также решили выплатить компенсации. Так, в зависимости от тяжести полученных травм пострадавшие получат от 100 до 300 тысяч рублей. Сообщает администрация Набережных Челнов. Предусмотрены и единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей и компенсация за утраченное имущество.

Взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку, Ее как и остальных увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

На территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Набережных Челнах открыли счет для сбора средств пострадавшим при взрыве в пятиэтажке

Неравнодушные люди могут поддержать потерпевших при чрезвычайной ситуации (подробности)