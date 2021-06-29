Красный крест заплатит семьям погибших при стрельбе в школе №175 в Казани по миллиону рублей

До этого организация оплатила из собранных пожертвований отдых на Черном море 231 ученика из этой школы.

Российский Красный Крест начинает выдавать материальную помощь семьям погибших при стрельбе в школе №175 в Казани. Они получат по одному миллиону рублей. Также по полмиллиона получат те, кто получил во время ЧП тяжкий вред здоровью, получившие вред средней тяжести – по 300 тысяч рублей. Всего девять семей и 62 пострадавших.

Кроме того, дополнительные выплаты от Красного креста получат и родители пострадавших детей, которых увезли на лечение в больницы Москвы. Матери и отцы отправились в столицу за своими чадами. Им компенсируют затраты на проезд, проживание и питание.

Напомним, что ранее в лагерь «Глобус» на черноморском побережье за счет собранных Красным крестом пожертвований отправили отдыхать 231 ребенка из казанской школы №175. Всего там побывают около 600 учеников из данного образовательного учреждения. Так, следующие заезды запланированы на 4 и 25 июля.

Всего для погибших и пострадавших при стрельбе 11 мая 2021 года было собрано более 86,3 миллионов рублей.

Напомним, так же по миллиону рублей семьям погибших в этой трагедии выплатило и правительство Татарстана. Кроме того, президент республики Рустам Минниханов поручил выдать из регионального бюджета по 400 тысяч рублей тем, кто получил тяжелый или средний вред здоровью, и по 200 тысяч в случае причинения легкого вреда здоровью.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение. Сейчас Галявиев находится в Москве на комплексном психолого-психиатрическом обследовании в институте им. Сербского.