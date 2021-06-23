Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов съездил в Анапу к детям из школы №175 в Казани, где произошла стрельба

Дамир Фаттахов во время своего визита в Анапу. Фото: minmol.tatarstan.ru

Глава Минмолодежи Дамир Фаттахов съездил в Анапу в летний лагерь «Глобус». Там он встретился с детьми из школы №175 в Казани, где произошла стрельба. Напомним, отдыхать на черноморское побережье ребята уехали бесплатно. Им, в том числе, оплатили и дорогу. Деньги на это выделили из пожертвований российского Красного креста, которые были специально собраны в помощь детям из казанской школы.

- Хорошие условия, подготовленный персонал, насыщенная программа – все это должно помочь ребятам «перезагрузиться», не просто отдохнуть, а открыть в себе новые таланты, интересы и даже найти новых друзей. Мы понимаем особенную важность этих смен и внимательным образом держим связь с педагогами, детьми, родителями, – отметил во время своего визита в Анапу Дамир Фаттахов.

Всего в лагере «Глобус» должны за этот сезон отдохнуть около 600 ребят из школы №175. Следующие заезды запланированы на 4 и 25 июля.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.