«Кидался на решетки и называл себя Богом»: Организатора стрельбы в школе №175 в Казани Ильназа Галявиева перевезли в Москву на психиатрическую экспертизу

В столице у Ильназа появился сосед по камере. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Вечером 15 июня в Москву из Казани этапировали задержанного организатора стрельбы в школе №175 19-летнего Ильназа Галявиева. Дело в том, что следствие решило провести ему комплексное психолого-психиатрическое обследование в институте им. Сербского. Ночь перед встречей с врачами Галявиев провел в камере СИЗО №2- Бутырка. Его уже успели посетить представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Так, по словам ее секретаря Алексея Мельникова, Ильназ в камере сидит не один – его сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений.

- Галявиев выглядит спокойным, при нас признаков агрессии не проявлял, однако сотрудники говорят, что по прибытии из Казани, он бросался на решетки, называя себя Богом. При этом нам он сообщил, что является атеистом. Также Ильназ сказал, что по прибытии в Москву еще не получал передач и писем. Свою вину признает, - написал Алексей Мельников в своем телеграм-канале. – По его утверждениям, в казанском изоляторе он был обязан получать разрешение на любое действие - «встать», «сесть», «почесать голову».

К слову, в Москве Галявиев находится по таким же пристальным вниманием. Его доставили в Бутырку с данными о том, что он поставлен на учет, как не только склонный к самоубийству, но и к нападению на сотрудников, и к побегу.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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