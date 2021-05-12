«Это – огромная утрата»: президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с родителями учеников школы №175 в Казани, где произошла стрельба

Минниханов посетил школу в день траура по погибшим. Фото: president.tatarstan.ru

12 мая в день объявленного траура по погибшим детям и учителям в школе №175 в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов посетил стихийный мемориал около учебного заведения.

- После того, как мы все немного придем в себя – я готов встретиться с родителями школьников, обсудить меры поддержки, выслушать их, - заявил после этого визита Рустам Минниханов

Он надеется, что семьи погибших и пострадавших уже сегодня получат обещанную правительством Татарстана финансовую поддержку. Отметим было принято решение выплатить жертвам трагедии от 200 тысяч до одного миллиона рублей.

- По каждому случаю, по каждому запросу идет работа. Мы обошли все квартиры, домохозяйства, где проживали ученики, идет персональная работа. Вся необходимая поддержка будет оказана, - заверил глава республики.

По словам Минниханова, сейчас работают два пункта психологический помощи для пострадавших и их близких, привлечены порядка 150 психологов.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям.