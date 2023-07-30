Деревья падали на палатки, в которых люди укрывались от дождя. Фото: МЧС России

В субботу, 29 июля, спасаясь от 35-градусной жары туристы массово выехали на озера Таир и Яльчик в Волжском районе Марий Эл. Всего было около 500 машин. Это излюбленное место у жителей республики и соседнего Татарстана, где они отдыхают «дикарями». Около берега всем места не хватило. Поэтому люди ринулись ставить палатки глубже в лес, среди деревьев.

К вечеру солнце затмила огромная туча, резко потемнело. Все думали, что обойдется лишь дождем. Но тут во время ливня поднялся ураганный ветер – до 27 м/с. Деревья не выдержали такого напора стихии и начали падать прямо на палатки, в которых люди решили переждать дождь.

Десятки туристов пострадали. Восемь человек погибли, в том числе и трое детей, младшему из которых было всего два месяца. Уцелели те, кто успел выбежать из палаток и передвинуться ближе к берегу, где не так много деревьев. Некоторые кинулись в свои машины, но уехать не смогли. Упавшие стволы перегородили проезд. Те же, кому удалось все же выехать на асфальтированную дорогу, встали в пробке. Разгулявшаяся стихия и рухнувшие деревья мешала нормальному движению транспорта. Ураган бушевал около 20 минут.

Упавшие деревья повредили также и машины туристов, они не смогли уехать подальше от бушующей стихии. Фото: МЧС России

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Начался разбор завалов. Девять пострадавших взрослых и одного ребенка увезли в медучреждения для оказания помощи, в том числе и в соседний Татарстан. Так, в реанимацию Республиканской клинической больницы Казани в тяжелом состоянии была доставлена женщина. У нее диагностировали переломы ног, ребер и позвоночника. Еще пятерых привезли в казанскую Горбольницу №7, у одной из пациенток серьезная травма головы. Глава республики Рустам Минниханов дал поручение держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим от урагана.

Что же касается погибших, то среди них есть туристы из Казани, Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов Татарстана.

По факту массовой гибели туристов в Марий Эл в отношении руководства национального парка «Марий Чодра», на территории которого находится озеро Яльчик, возбудили уголовное дело. Речь идет о статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования этого дела.

Отметим, что в администрации Волжского района для пострадавших от урагана на озерах работает «горячая линия»: +7 (83631) 5-20-31.

Люди в панике побросали вещи. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Ситуация на контроле главы Марий Эл Юрия Зайцева. Он поручил эвакуировать с озер поврежденные ураганам машины, а также вывезти вещи туристов, которые те побросали, спасаясь от стихии.

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