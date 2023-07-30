Михаил Афанасьев выразил искренние соболезнования в связи с трагическими событиями. Фото: МЧС Татарстана

На озере Яльчик во время урагана погибли три человека из Зеленодольска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«Мы с ночи на связи с коллегами, сотрудниками МЧС и медиками. Вся необходимая помощь будет оказана», - отметил в телеграм-канале глава Зеленодольского района.

Из-за стихии пострадали еще пять туристов из татарстанского города. В числе погибших оказалась и жена гендиректора ООО «ТДК» Евгения Чулкова. Афанасьев выразил искренние соболезнования в связи с трагическими событиями.

«Дай Вам Бог сил и терпения. Скорбим», - написал глава района.

Отметим, происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в палаточном лагере на территории дикого пляжа. Всего пострадали 22 человека.

Напомним, в Чувашии около Амоксарских островов шторм опрокинул лодку, один человек погиб и двое пропали.

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