Массовая гибель людей в Марий Эл: в парке обнаружили семь тел, из них трое дети

Тела погибших были обнаружены в ночь с 29 по 30 июля. Фото: @su_skr12

В Волжском районе Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате урагана. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

В ночь с 29 по 30 июля после расчистки прибрежной территории озер Малый Яльчик и Большой Яльчик от поваленных деревьев на территории палаточного лагеря, расположенного на территории парка «Марий Чодра», обнаружили тела семи человек. Из них трое оказались малолетними детьми. Еще один человек скончался в больнице.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Марий Эл во время урагана 22 человека пострадали, восемь погибли.

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