Трагедия произошла вблизи озера Яльчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл в числе погибших от урагана оказались жители Куюков Пестречинского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Ильхам Кашапов.

«С чувством глубокой скорби сообщаю Вам, что 29 июля в результате урагана вблизи озера Яльчик трагически погибли жители деревни Куюки. Слова соболезнования и скорби выражаю семье Салимовых. Это большая трагедия для всех нас», - выложил пост в своем телеграм-канале Кашапов.

Отметим, в седьмую горбольницу Казани были доставлены девять пострадавших, из них пятеро человек - с Яльчика. Среди пациентов четверо госпитализированы с разной степень тяжести, одна женщина - с тяжелой травмой черепа.

Напомним, в РКБ Татарстана после урагана обратилось 13 пострадавших.

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