Люди пострадали от падающих деревьев, качелей, строительных материалов и сорванных крыш. Фото: Олег Укладов

В РКБ Татарстана после урагана обратилось 13 пострадавших. Из них 12 людям помощь уже оказана и они отпущены домой, сообщает пресс-служба медицинской организации.

Люди пострадали от падающих деревьев, качелей, строительных материалов и сорванных крыш. А две женщины и один мужчина получили легкие ушибы, упав на улице.

Кроме того, 48-летняя пациентка в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ее привели в казанскую больницу с озера Яльчик, где она отдыхала накануне. Женщина получила перелом позвоночника, ребер и ног. За ее жизнь борются врачи.

Напомним, под Казанью из-за урагана погибла 14-летняя девочка.

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