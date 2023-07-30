Ветер сносил на своем пути все. Фото: скриншот с видео

В Татарстане 29 июля в МЧС республики поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани. Не обошлось и без жертв.

Так, в этот день, под Казанью около поселка Боровое Матюшино ураган повалил дерево на палатку с туристами. В результате происшествия погибла 14-летняя девочка из деревни Орел.

Из-за урагана в Татарстане без электричества остались 3,2 тысячи домов

В Казани мощный ураган сносил все на своем пути. Так, в ЖК «Светлая Долина» ветер снес навес для мусорных контейнеров, несколько торговых павильонов, легких конструкций, рвал провода и срывал крыши домов и дачных построек. Его порывы достигали до 28 метров в секунду.

«Сначала в квартирах начал мигать свет. Потом на улице резко потемнело. Поднялась настоящая песчаная буря. Пошел дождь со снегом и градом. Потом началась сильная гроза. Громыхало чуть ли не всю ночь», - рассказал житель проспекта Универсиады Андрей.

В Казани мощный ураган сносил все на своем пути. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Кроме того, о нарушении электроснабжения сообщили жители Буинского, Зеленодольского, Спасского, Тетюшского, Бугульминского, Высокогорского, Рыбнослободского, Нижнекамского, Лаишевского, Пестречинского, Апастовского районов и Казани. По итогам 3,2 тысячи частных домов остались без света. Для ликвидации последствия было привлечено 151 человек и 48 единиц техники.

«Нужны капитальные строения для нашего климата, даже на природе. Погода неустойчивая. А эти остановки в городе? От непогоды никак не укрывают, от водителей-лихачей не спасают. Тоже постепенно надо менять на что-то более прочное», - прокомментировала ситуацию одна из жительниц Казани.

Отметим, около 22:00 29 июля в Казани приступили к разбору и ликвидации последствий ураганного ветра с дождем и грозами. Перед коммунальными службами была поставлена задача в кратчайшее время устранить перебои энергоснабжения, восстановить повреждения и ликвидировать последствия стихии.

Напомним, на территории Приволжского федерального округа во время урагана погибли девять человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram