Ураган в Марий Эл повалил деревья на палатки туристов: среди погибших двухмесячный ребенок

Из-за упавших во время урагана деревьев в Марий Эл погибли восемь человек, в том числе трое детей. Фото: МЧС России

Трагедия, произошедшая в Марий Эл около озер Яльчик и Таир, унесла жизни восьми человек, 29 пострадали. Как оказалось, среди погибших есть совсем маленькие дети, в том числе и двухмесячная девочка из Башкирии. По всей видимости, она находилась вместе с семьей в палатке, когда на нее ветер повалил дерево. Также на месте от полученных травм скончались мать и двухлетний брат девочки. Выжил только отец. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Отметим, что на берегу озера Яльчик именно рухнувшие во время урагана деревья стали причиной гибели туристов, в том числе и троих детей. Среди них были и жители Татарстана из Казани, Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов.

«Особой болью отзываются сообщения, что в их числе трое детей, самому младшему из которых нет и года. Приношу глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких в этой страшной трагедии», - написал в своем телеграм-канале глава Татарстана Рустам Минниханов. Он также отметил, что дал поручения держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим во время урагана.

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