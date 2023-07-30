Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании массовой гибели людей в Марий Эл

Председатель СК РФ ждет информации от руководства следственного комитета Марий Эл. Фото: СК РФ

В Марий Эл по факту массовой гибели людей на озерах Малый Яльчик и Большой Яльчик, расположенных на территории нацпарка «Марий Чодра» возбудили уголовное дело. Напомним, вечером 29 июля ураган повалил деревья, которые упали прямо на палатки с туристами. Погибли восемь человек, в том числе трое детей, младшему из них было всего два месяца. В качестве подозреваемых рассматривают руководство национального парка – будут предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного комитета Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о ходе расследования этого дела.

К этому времени следователями изучено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы и устанавливаются очевидцы произошедшего.

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