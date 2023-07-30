Среди погибших есть дети. Фото: МЧС России

Вечером в субботу, 29 июля, видимо, мало кто обратился на предупреждение МЧС о том, что ожидаются грозы и сильный ветер. Был выходной, жара стояла невыносимая. Жители Марий Эл, спасаясь от зноя, сели в машины и отправились к озерам Таир и Яльчик. Это излюбленные места отдыха не только у местных, но и у жителей соседнего Татарстана. В тот день около озер остановилось около 500 машин, многие приехавшие были с палатками, некоторые жили в них там уже несколько дней.

Светило солнце, все было тихо. Но все резко поменялось, причем за какие –то минуты. Сначала все вокруг потемнело. Туча быстро накрыли небо над озером Яльчик. Как рассказывают очевидцы, все подумали, что пройдет дождь и на этом все закончится. Однако, вдруг, на озеро обрушился настоящий ураган. Он сносил все на своем пути. Первыми были сорваны навесы. И это несмотря на то, что их удерживали руками. После ураган начал валить деревья. Они падали прямо на палатки, в которых люди прятались от ненастья.

По словам очевидцев, сидящих в палатке, было даже не слышно ни треска, ни звука падающего дерева. Мужчины начали бегать по палаткам и сообщать всем, что лучше их покинуть и двигаться в сторону самого озера. Там на тот момент было самое безопасное место, так как рядом было мало деревьев, которые ураган мог повалить на людей.

«Мы были в палатке и нечего не слышали. К нам забежал мужчина и сказал, что деревья валит прямо на палатки. Мы тут же выбрались наружу», - говорит очевидец Екатерина.

Натиск стихии длился около 20 минут. Но людям казалось, что это было минимум час, они паниковали. Но не все. Были и те, кто пытался уехать на своих машинах, но путь им преградили все те же поваленные деревья.

«Резко стемнело. За 20 минут все снесло. У всех была паника», - рассказал очевидец Тимур.

Ураган валил деревья на палатки с людьми и машины. Фото: МЧС России

В результате урагана в Марий Эл на озерах Таир и Яльчик, по последним данным, пострадали 27 человек, восемь погибли, в том числе и три ребенка. Все они стали жертвами упавших на них деревьев.

«По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего 29 июля, погибли восемь человек. 10 человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. В столице республики сильный ветер также повалил деревья. Ликвидацией последствий стихии сейчас занимаются коммунальщики.

Ненастье бушевало около 20 минут, за это время погибли семь человек. Фото: МЧС России

«Продолжаю постоянно уточнять информацию о состоянии людей. Всем пострадавшим и родственникам погибших оказывается необходимая помощь. Ситуация на постоянном контроле», - сообщил в свою очередь, глава Марий Эл Юрий Зайцев. По его словам, к утру дороги от поваленных ураганом деревьев уже расчищены. В стихийных палаточных городках на озерах Таир и Яльчик продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы. На месте также работают сотрудники следственного комитета.

Отметим, что из-за стихии в Марий Эл без электричества остались 36 тысяч человек. Свет в дома власти обещали вернуть в течение суток.

Ураган также бушевал и в соседнем Татарстане. Ветер срывал крыши домов, без света остались 3,2 тысячи домов. Под Казанью в поселке Боровое Матюшино дерево повалило на палатку с туристами. Погибла 14-летняя девочка из деревни Орел. В самом городе также повалило деревья. Там до сих пор работают аварийные бригады, размер ущерба подсчитывается.

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