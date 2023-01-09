Из-за сильных морозов новогодние мероприятия в парках Казани, запланированные на 8 и 9 января, перенесли на неделю. Фото: Василий Вахрин

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов до - 41 градуса. Ожидается, что такая погода продержится до 11 января. Рассказываем, как повлияло ухудшение погодных условий на повседневную жизнь местного населения.

Перенесли праздничные мероприятия

Из-за сильных морозов новогодние мероприятия в парках Казани, запланированные на 7 и 8 января, перенесли на неделю. Вместе с этим в понедельник, 9 числа, не будут работать катки в парке "Черное озеро" и сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Кроме того, праздничная программа была отменена в Альметьевске и Набережных Челнах.

Аномальные морозы в Татарстане - отменили уроки в школах

В связи с резким похолоданием и сильными морозами во многих школах Татарстана отменены занятия. Например, в Менделеевском районе отменили уроки для учащихся с 1 по 11 классы.

Напомним, что уроки отменяются в начальных классах сельских школ - при -23 градусах; в начальных классах городских школ и c 5 по 9 классы сельских школ - при -25; с 5 по 9 классы городских школ - при -27 градусах, у старшеклассников сельских школ - при -30 градусах, а городских школ - при -32 градусах.

Минобрнауки Татарстана также отмечает, что все школы и педагогические коллективы работают в прежнем режиме. Поэтому если родителям не с кем оставить ребенка, то школы примут их при любой температуре воздуха. Со школьником будут также заниматься учителя, а также его накормят горячим питанием.

Жалобы на холодные автобусы

Первая рабочая неделя началась не с самых лучших погодных условий. Вот и казанцы пожаловались, что им холодно не только на улице, но и в общественных автобусах, а ведь добираться на работу как-то надо. Комитету по транспорту города поручили проверить жалобы пассажиров.

Опасность на дорогах в аномальные морозы в Татарстане

Во время аномальных морозов на дорогах участились случаи ДТП и непредвиденных ситуаций. Например, 7 января, на 124 километре в Буинском районе заглох двигатель автомобиля "Шевроле". Водитель и пассажир стали замерзать. Спасатели выдвинулись на место происшествия, обогрели их в своей машине, напоили горячем чаем и помогли завести автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах в связи с аномальными холодами и, по возможности, просит отказаться от дальних поездок в эти дни. Перед поездкой следует убедиться в исправности транспортного средства, а на дороге - соблюдать дистанцию и не превышать скорость. В случае возникновения проблемы на дороге следует обратиться по телефону: 8 (8435) 33-38-88.

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