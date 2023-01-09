Из-за аномальных морозов в школах Татарстана решено отменить уроки

Со всеми пришедшими будут работать педагоги, а в столовой их обеспечат питанием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимние каникулы продлеваются. В Минобразования Татарстана официально заявили, что из-за аномальных морозов в школах республики решено отменить уроки. Однако те родители, кому не с кем оставить детей, могут привести их в учебных учреждения, ведь те все-таки работают. Со всеми пришедшими занимаются педагоги, а в столовой для них есть горячее питание.

- Температурный режим в общеобразовательных организациях соответствует всем нормам и требованиям, - замечают в ведомстве.

Отметим, что школам рекомендовано временно приостановить перевозку учащихся школьными автобусами. Поэтому всем желающим придется везти детей на учебу самостоятельно.

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