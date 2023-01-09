Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 5:35

Комитет по транспорту Казани проверит жалобы горожан на холодные автобусы

В мэрии города уверяют, что машины с неисправной отопительной системой на маршруты выходить на должны
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В ближайшее время температура воздуха на улице должна опустить до -41 градуса, но многим людям все еще придется ездить на работу.

В ближайшее время температура воздуха на улице должна опустить до -41 градуса, но многим людям все еще придется ездить на работу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

От аномальных морозов, которые установились в Татарстане в выходные, кажется, уже нигде не спрятаться. Жители Казани жалуются на то, что им очень холодно даже в автобусах. А на работу ездить надо. Одна из горожанок даже призвала местные власти лично прокатиться на общественном транспорте и проверить ее слова.

В мэрии города женщине ответили, что машины с неисправной отопительной системой на маршруты выпускать никто не должен. Действительно ли в них так холодно, как она говорит, поручено проверить специалистам Комитета по транспорту столицы Татарстана.

Напомним, ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих морозов до -41 градуса.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram