Комитет по транспорту Казани проверит жалобы горожан на холодные автобусы

В ближайшее время температура воздуха на улице должна опустить до -41 градуса, но многим людям все еще придется ездить на работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

От аномальных морозов, которые установились в Татарстане в выходные, кажется, уже нигде не спрятаться. Жители Казани жалуются на то, что им очень холодно даже в автобусах. А на работу ездить надо. Одна из горожанок даже призвала местные власти лично прокатиться на общественном транспорте и проверить ее слова.

В мэрии города женщине ответили, что машины с неисправной отопительной системой на маршруты выпускать никто не должен. Действительно ли в них так холодно, как она говорит, поручено проверить специалистам Комитета по транспорту столицы Татарстана.

Напомним, ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих морозов до -41 градуса.

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