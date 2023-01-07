Из-за сильных морозов праздничные мероприятия в парках Казани перенесли на неделю

С 7 по 10 января в республике похолодает до -37 градусов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из-за сильных морозов праздничные мероприятия, которые должны были пройти 7 и 8 января в парках Казани, перенесли на следующую неделю.

Дирекция парков и скверов города позже сообщит о новых датах показа фильмов и выступления хора в парке "Черное озеро", прогулки в парке у ДК имени Саид-Галиева и заезда на машинках на радиоуправлении в Горькинско-Ометьевском лесу.

Кроме того, 7 января, из-за холодов изменилось расписание катков. В парке "Черное озеро" можно будет покататься на коньках с 10.00 до 21.00 (с 15.00 до 16.00 - технический перерыв). Каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана будет работать с 10.00 до 21.00.

Напомним, с 7 по 10 января ночью температура воздуха опустится до -32, а при прояснениях и вовсе до 37 градусов мороза.

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