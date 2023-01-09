Из-за морозов в Казани закрыли катки на «Черном озере» и в сквере 100-летия стройотрасли РТ

В ближайшие дни в Татарстане ожидается до -41 градуса ночью и до -30 градусов днем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за морозов, установившихся в Казани в выходные, в городе закрыли ряд уличных катков. Так, 9 января не будут работать ледовые арены в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана, сообщают в местной Дирекции парков и скверов.

Напомним, ранее сообщалось, что днем в понедельник столбики термометров в Татарстане будут показывать от -25 до -30 градусов. Ночью на вторник, 10 число, ожидается до -41 градуса, а днем все те же -25...-30. Немногим теплее - до -38 ночью и до -25 днем - будет и в среду.

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