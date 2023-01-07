После новогодних каникул в школах Татарстана могут отменить занятия из-за морозов

Занятия в начальных классах сельских школ отменяются при -23 градусах, а городских - при 25 градусах мороза. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В период с 7 по 11 января в Татарстане ожидаются морозы до -37 градусов. Из-за резкого похолодания в школах могут быть отменены уроки, напоминает Минобрнауки республики.

Так, занятия в начальных классах сельских школ отменяются при -23 градусах; в начальных классах городских школ и 5-9 классах сельских школ - при 25 градусах мороза; в 5-9 классах городских школ - при -27 градусах; в 10-11 классах сельских школ - при -30 градусах, а старшеклассники городских школ не учатся при 32 градусах мороза.

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