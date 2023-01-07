В Набережных Челнах и Альметьевске из-за морозов отменили праздничные мероприятия

В Набережных Челнах отменили запланированные мероприятия на площади ДК Энергетик и на площади Азатлык. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Татарстане из-за резкого похолодания и аномальных морозов стали отменять и переносить праздничные мероприятия.

Так, в Набережных Челнах отменили запланированные на 7 января мероприятия на площади ДК Энергетик и на площади Азатлык. Об изменениях рассказали в telegram-канале парков города.

Из-за погодных условий также были отменены культурно-развлекательные мероприятия в Альметьевске: на площади Нефтяников, парке "Здоровье" и в поселке городского типа Нижняя Мактама. Об этом сообщили в Управлении культуры Альметьевского района.

Напомним, ранее праздничные мероприятия, которые должны были пройти 7 и 8 января в Казани, также перенесли на неделю.

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