В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов до -41 градуса

В основном без осадков, местами может выпасть немного снега. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 8 января на территории республики будет переменная облачность. В основном без осадков, местами может выпасть немного снега. Утром температура воздуха достигнет до -35 градусов, днем - от 21 до 26 градусов мороза. На дорогах гололед.

В понедельник, 9 января, столбики термометров ночью и утром будут показывать от -29 до -34, а местами и вовсе до -41 градуса. Днем температура воздуха составит от -25 до -30 градусов. Во вторник, 10 числа, аномальные морозы сохранятся.

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