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НовостиОбщество8 января 2023 14:08

В Менделеевском районе Татарстана отменили занятия во всех школах из-за мороза

Вместе с этим также приостановили перевозку детей на школьных автобусах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Уроки отменили для учащихся с 1 по 11 классы.

Уроки отменили для учащихся с 1 по 11 классы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 9 января, во всех школах Менделеевска и Менделеевского района отменили уроки для учащихся с 1 по 11 классы. Связано это с сильными морозами до - 41 градуса.

Вместе с отменой занятий также приостановят перевозку детей на школьных автобусах, а также их выезд за пределы района. Об этом сообщает пресс-служба местного Исполкома.

Напомним, ранее в Минобрнауки Татарстана рассказали, при каком морозе будут отменены уроки в городских и сельских школах.

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