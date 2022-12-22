Для жителей и гостей Казани подготовили концерты, вечеринки, спектакли, цирковые представления, соревнования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года 2023 осталось чуть больше недели. Чтобы вы не думали, куда сходить и что посмотреть в праздники, мы составили для вас полную программу бесплатных новогодний мероприятий на каждый день. Для жителей и гостей Казани подготовили концерты, вечеринки, спектакли, цирковые представления, соревнования, поэтому каждый найдет развлечение по душе.

Полная программа новогодних мероприятий 2022-2023 в Казани на каждый день

22 декабря

17.30 Открытие елки в парке "Крылья Советов"

18.00 Открытие экологичной елки на набережной Казанки

Всего в столице откроется более десяти новогодних елок. Вместе с этим для казанцев и жителей близлежащих поселков подготовили театрализованные открытия елочных городков. Ранее мы рассказывали, где и когда можно будет посетить их.

23 декабря

17.00 Открытие елки в парке "Сосновая роща"

24 декабря

11.00 Хайкинг по Русско-Немецкой Швейцарии

12.00 Кукольное представление в Горкинско-Ометьевском лесу

16.00 Открытие елки на бульваре "Белые цветы"

25 декабря

16.00 Открытие елки в парке "Континент"

17.00 Открытие елки и катка в сквере 100-летия образования строительной области Татарстана

Всего зимой в Казани будут функционировать свыше ста мест для катания на коньках. Делимся лучшими из них в нашей подборке ледовых катков.

17.00 Выступление хора в Лядском саду

В Казани откроют более десяти новогодних елок и елочных городков. Фото: Иван МАКЕЕВ

26 декабря

Этот день мы рекомендуем вам провести активно, на свежем воздухе. Например, вы можете отправиться взять в прокат снаряжение и отправиться на лыжную прогулку. Для любителей более экстремального отдыха и скоростных спусков мы составили топ-5 горнолыжных курортов Татарстана. Здесь можно покататься на горных лыжах, сноубордах и тюбингах.

27 декабря

18.00 Открытие елки в парке "Калейдоскоп"

19.00 Цирковое представление у Центра семьи "Казан"

28 декабря

19.00 Цирковое представление в парке "Крылья Советов"

29 декабря

18.00 Открытие елки на бульваре по улице Фучика

19.00 Выступление Казанского цирка в Горкинско-Ометьевском лесу

30 декабря

16.00 Новогодняя программа "Дед Мороз и Снегурочка" в парке у театра кукол "Экият"

16.00 Цирковое представление на бульваре "Белые цветы"

19.00 Цирковое представление в парке у ЖК "Салават Купере"

31 декабря

19.00 Показ фильмов в парке "Черное озеро"

21.00 Новогодняя ночь у Центра семьи "Казан" (до 2.00)

23.00 Новогодняя ночь на катке в парке "Черное озеро" (до 3.00)

На этих двух площадках для жителей и гостей города подготовили специальные программы с традиционным обращением Президента страны Владимира Путина.

В новогоднюю ночь на двух площадках города покажут праздничное обращение Владимира Путина. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 января

12.00 Показ фильмов в парке "Черное озеро"

17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"

18.00 Концерт "Голубой огонек" в парке "Крылья Советов"

Кроме того, мы публиковал подробную афишу новогодних концертов, на которых казанцы смогут насладиться песнями в исполнении любимых артистов.

2 января

11.00 Урок по фигурному катанию для детей в парке "Черное озеро"

11.00 Состязания по снежкам в парке имени Урицкого

14.00 Мастер-класс по созданию реквизитов для карнавала в Горкинско-Ометьевском лесу

15.00 Детский спектакль "Времена года" в парке "Сосновая роща"

О том, какие еще детские новогодние представления пройдут в Казани, читайте здесь. Кроме того, на территории Казанского Кремля для ребят подготовили целую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, квестами и мастер-классами.

16.00 Цирковое представление в парке по улице Мира

17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"

3 января

13.00 Зимняя прогулка с лепкой снежков парке у ДК имени Саида-Галиева

16.00 Новогодний детский карнавал на катке в сквере 100-летия строительной отрасли Татарстана

16.00 Цирковое представление в парке имени Горького

17.00 Детский спектакль "Времена года" в парке "Крылья Советов"

17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"

18.00 Вечеринка на катке в парке "Черное озеро"

18.00 Концерт татарской альтернативной музыки в парке у ЖК "Салават Купере"

19.00 Цирковое представление в парке имени Урицкого

4 января

11.00, 14.00 Мастер-класс по фигурному катанию для детей в парке "Черное озеро"

11.00 Зимний волейбол у экстрим-парка "УРАМ"

12.00 Новогодняя программа "Дед Мороз и Снегурочка" на бульваре "Белые цветы"

15.00 Спектакль для детей "Кощей против Нового года" в парке "Континент"

17.00 Спектакль для детей "Времена года" в парке имени Тинчурина

17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"

18.00 Стендап в Горкинско-Ометьевском лесу

В праздники горожане могут также сходить на новогодние спектакли, балет и необычный аудиоспектакль-променад в трамвае. Подсказываем, как и где приобрести билеты в театр на них.

На праздничных представления можно будет встречить Деда Морза Фото: Олег ЗОЛОТО

5 января

10.00 Заезд на лыжах и снегоходах для детей с особенностями здоровья "Наперегонки со счастьем" в Горкинско-Ометьевском лесу

12.00 Кукольный спектакль в Горкинско Ометьевском лесу

15.00 Спектакль для детей "Кощей против Нового года в парке "Калейдоскоп"

17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"

18.00 Вечеринка на катке в парке "Черное озеро"

Мы также составили список новогодних вечеринок в клубах и барах Казани с диджей-сетами и танцами до утра.

6 января

10.00 Закаливание в купели, баня-бочка и концерт от творческих коллективов на озере Комсомольское

11.00, 14.00 Урок по фигурному катанию для детей в парке "Черное озеро"

11.00 Экскурсионная прогулка на судне на воздушной подушке на береговой линии парка "Манзара"

17.30 Концерт музыкальной группы из Дагестана "Нееет, ты что" и группы из Марий Эл "Манго Буст" в Горкинско-Ометьевском лесу

7 января

8.30 Забег в парке имени Горького

14.00 Зимний заезд на машинках на радиоуправлении в Горкинско-Ометьевском лесу

16.00 Показ фильмов в парке "Черное озеро"

17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казани"

19.00 Выступление хора в парке "Черное озеро"

8 января

11.00, 14.00 Урок по фигурному катанию для детей в парке "Черное озеро"

11.00 Мастер-класс по управлению кайтами на береговой линии парка "Манзара"

14.00 Зимний заезд на машинках на радиоуправлении в Горкинско-Ометьевском лесу

17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"

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