Для жителей и гостей Казани подготовили концерты, вечеринки, спектакли, цирковые представления, соревнования.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До Нового года 2023 осталось чуть больше недели. Чтобы вы не думали, куда сходить и что посмотреть в праздники, мы составили для вас полную программу бесплатных новогодний мероприятий на каждый день. Для жителей и гостей Казани подготовили концерты, вечеринки, спектакли, цирковые представления, соревнования, поэтому каждый найдет развлечение по душе.
22 декабря
17.30 Открытие елки в парке "Крылья Советов"
18.00 Открытие экологичной елки на набережной Казанки
Всего в столице откроется более десяти новогодних елок. Вместе с этим для казанцев и жителей близлежащих поселков подготовили театрализованные открытия елочных городков. Ранее мы рассказывали, где и когда можно будет посетить их.
23 декабря
17.00 Открытие елки в парке "Сосновая роща"
24 декабря
11.00 Хайкинг по Русско-Немецкой Швейцарии
12.00 Кукольное представление в Горкинско-Ометьевском лесу
16.00 Открытие елки на бульваре "Белые цветы"
25 декабря
16.00 Открытие елки в парке "Континент"
17.00 Открытие елки и катка в сквере 100-летия образования строительной области Татарстана
Всего зимой в Казани будут функционировать свыше ста мест для катания на коньках. Делимся лучшими из них в нашей подборке ледовых катков.
17.00 Выступление хора в Лядском саду
В Казани откроют более десяти новогодних елок и елочных городков.
Фото: Иван МАКЕЕВ
26 декабря
Этот день мы рекомендуем вам провести активно, на свежем воздухе. Например, вы можете отправиться взять в прокат снаряжение и отправиться на лыжную прогулку. Для любителей более экстремального отдыха и скоростных спусков мы составили топ-5 горнолыжных курортов Татарстана. Здесь можно покататься на горных лыжах, сноубордах и тюбингах.
27 декабря
18.00 Открытие елки в парке "Калейдоскоп"
19.00 Цирковое представление у Центра семьи "Казан"
28 декабря
19.00 Цирковое представление в парке "Крылья Советов"
29 декабря
18.00 Открытие елки на бульваре по улице Фучика
19.00 Выступление Казанского цирка в Горкинско-Ометьевском лесу
30 декабря
16.00 Новогодняя программа "Дед Мороз и Снегурочка" в парке у театра кукол "Экият"
16.00 Цирковое представление на бульваре "Белые цветы"
19.00 Цирковое представление в парке у ЖК "Салават Купере"
31 декабря
19.00 Показ фильмов в парке "Черное озеро"
21.00 Новогодняя ночь у Центра семьи "Казан" (до 2.00)
23.00 Новогодняя ночь на катке в парке "Черное озеро" (до 3.00)
На этих двух площадках для жителей и гостей города подготовили специальные программы с традиционным обращением Президента страны Владимира Путина.
В новогоднюю ночь на двух площадках города покажут праздничное обращение Владимира Путина.
Фото: Мария ЛЕНЦ
1 января
12.00 Показ фильмов в парке "Черное озеро"
17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"
18.00 Концерт "Голубой огонек" в парке "Крылья Советов"
Кроме того, мы публиковал подробную афишу новогодних концертов, на которых казанцы смогут насладиться песнями в исполнении любимых артистов.
2 января
11.00 Урок по фигурному катанию для детей в парке "Черное озеро"
11.00 Состязания по снежкам в парке имени Урицкого
14.00 Мастер-класс по созданию реквизитов для карнавала в Горкинско-Ометьевском лесу
15.00 Детский спектакль "Времена года" в парке "Сосновая роща"
О том, какие еще детские новогодние представления пройдут в Казани, читайте здесь. Кроме того, на территории Казанского Кремля для ребят подготовили целую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, квестами и мастер-классами.
16.00 Цирковое представление в парке по улице Мира
17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"
3 января
13.00 Зимняя прогулка с лепкой снежков парке у ДК имени Саида-Галиева
16.00 Новогодний детский карнавал на катке в сквере 100-летия строительной отрасли Татарстана
16.00 Цирковое представление в парке имени Горького
17.00 Детский спектакль "Времена года" в парке "Крылья Советов"
17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"
18.00 Вечеринка на катке в парке "Черное озеро"
18.00 Концерт татарской альтернативной музыки в парке у ЖК "Салават Купере"
19.00 Цирковое представление в парке имени Урицкого
4 января
11.00, 14.00 Мастер-класс по фигурному катанию для детей в парке "Черное озеро"
11.00 Зимний волейбол у экстрим-парка "УРАМ"
12.00 Новогодняя программа "Дед Мороз и Снегурочка" на бульваре "Белые цветы"
15.00 Спектакль для детей "Кощей против Нового года" в парке "Континент"
17.00 Спектакль для детей "Времена года" в парке имени Тинчурина
17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"
18.00 Стендап в Горкинско-Ометьевском лесу
В праздники горожане могут также сходить на новогодние спектакли, балет и необычный аудиоспектакль-променад в трамвае. Подсказываем, как и где приобрести билеты в театр на них.
На праздничных представления можно будет встречить Деда Морза
Фото: Олег ЗОЛОТО
5 января
10.00 Заезд на лыжах и снегоходах для детей с особенностями здоровья "Наперегонки со счастьем" в Горкинско-Ометьевском лесу
12.00 Кукольный спектакль в Горкинско Ометьевском лесу
15.00 Спектакль для детей "Кощей против Нового года в парке "Калейдоскоп"
17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"
18.00 Вечеринка на катке в парке "Черное озеро"
Мы также составили список новогодних вечеринок в клубах и барах Казани с диджей-сетами и танцами до утра.
6 января
10.00 Закаливание в купели, баня-бочка и концерт от творческих коллективов на озере Комсомольское
11.00, 14.00 Урок по фигурному катанию для детей в парке "Черное озеро"
11.00 Экскурсионная прогулка на судне на воздушной подушке на береговой линии парка "Манзара"
17.30 Концерт музыкальной группы из Дагестана "Нееет, ты что" и группы из Марий Эл "Манго Буст" в Горкинско-Ометьевском лесу
7 января
8.30 Забег в парке имени Горького
14.00 Зимний заезд на машинках на радиоуправлении в Горкинско-Ометьевском лесу
16.00 Показ фильмов в парке "Черное озеро"
17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казани"
19.00 Выступление хора в парке "Черное озеро"
8 января
11.00, 14.00 Урок по фигурному катанию для детей в парке "Черное озеро"
11.00 Мастер-класс по управлению кайтами на береговой линии парка "Манзара"
14.00 Зимний заезд на машинках на радиоуправлении в Горкинско-Ометьевском лесу
17.00 Новогодняя программа у Центра семьи "Казан"
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