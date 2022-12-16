Для детей и их родителей пройдут мастер-классы по созданию елочных игрушек и новогодних открыток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдут театрализованные представления, новогодние экскурсии с участием Деда Мороза и Снегурочки, игры, квесты, мастер-классы для юных горожан и их родителей. Делимся подробной афишей новогодних мероприятий на территории Казанского Кремля для самых маленьких.

«Новогодний экспресс в мир Рубенса или тайна исчезнувшей картины»

Где: Центр «Эрмитаж-Казань»

Когда: с 16 декабря по 15 января

Стоимость: 700 рублей

Театрализованная программа предусмотрена для учащихся начальных классов. Ребята узнают том, как празднуют Новый год в других странах и о том, какие праздничные угощения были в 17 веке.

Новогоднее представление «Детвора спешит на помощь»

Где: Музей естественной истории Татарстана

Когда: с 16 по 30 декабря

Стоимость: 700 рублей

Детей ждет праздничная программа возле новогодней елки, игры, конкурсы, песни и танцы. Представление пройдет в формате интерактивного спектакля.

Интерактивное научное шоу «Секретная лаборатория Деда Мороза»

Где: Музей естественной истории Татарстана

Когда: 25 декабря в 13.00

Стоимость: 450 рублей

На научном шоу юные гости попадут в секретную лабораторию, где они проведут интересные эксперименты: создадут снег и вьюгу прямо на столе, приготовят напитки по рецепту Деда Мороза и сделают разноцветный снег.

Мяу-квест «Семейные предания Алабрыса – Кота Казанского»

Где: Музей истории государственности татарского народа и Татарстана

Когда: с 16 декабря по 8 января

Стоимость: 400 рублей

Во время квеста ребята будут путешествовать по экспозиции музея, решать загадки и выполнять задания, чтобы помочь Коту Казанскому в одном деле. Юные участники также познакомятся с историей и культурой Казани и татарского народа.

Мастер-классы по созданию новогодних игрушек и открыток

Где: Музей естественной истории Татарстана

Когда: с 16 декабря по 15 января

Стоимость: билет для детей - 350 рублей, для взрослых - 700 рублей

В Музее естественной истории Татарстана пройдет ряд мастер-классов. Так, на одном из них участники смогут самостоятельно создать елочное украшение, на другом - декорировать елочные шары, а на третьем - создать новогодние открытки в технике скрапбукинг.

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