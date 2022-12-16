Для детей и их родителей пройдут мастер-классы по созданию елочных игрушек и новогодних открыток.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдут театрализованные представления, новогодние экскурсии с участием Деда Мороза и Снегурочки, игры, квесты, мастер-классы для юных горожан и их родителей. Делимся подробной афишей новогодних мероприятий на территории Казанского Кремля для самых маленьких.
Где: Центр «Эрмитаж-Казань»
Когда: с 16 декабря по 15 января
Стоимость: 700 рублей
Театрализованная программа предусмотрена для учащихся начальных классов. Ребята узнают том, как празднуют Новый год в других странах и о том, какие праздничные угощения были в 17 веке.
Где: Музей естественной истории Татарстана
Когда: с 16 по 30 декабря
Стоимость: 700 рублей
Детей ждет праздничная программа возле новогодней елки, игры, конкурсы, песни и танцы. Представление пройдет в формате интерактивного спектакля.
Где: Музей естественной истории Татарстана
Когда: 25 декабря в 13.00
Стоимость: 450 рублей
На научном шоу юные гости попадут в секретную лабораторию, где они проведут интересные эксперименты: создадут снег и вьюгу прямо на столе, приготовят напитки по рецепту Деда Мороза и сделают разноцветный снег.
Где: Музей истории государственности татарского народа и Татарстана
Когда: с 16 декабря по 8 января
Стоимость: 400 рублей
Во время квеста ребята будут путешествовать по экспозиции музея, решать загадки и выполнять задания, чтобы помочь Коту Казанскому в одном деле. Юные участники также познакомятся с историей и культурой Казани и татарского народа.
Где: Музей естественной истории Татарстана
Когда: с 16 декабря по 15 января
Стоимость: билет для детей - 350 рублей, для взрослых - 700 рублей
В Музее естественной истории Татарстана пройдет ряд мастер-классов. Так, на одном из них участники смогут самостоятельно создать елочное украшение, на другом - декорировать елочные шары, а на третьем - создать новогодние открытки в технике скрапбукинг.
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