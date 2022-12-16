Лыжные базы в Казани 2022-2023: где покататься на беговых лыжах, сколько стоит прокат, режим работы

В пунктах проката можно взять все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для любителей активного зимнего отдыха, которым снег и морозы нипочем, мы составили топ-5 лыжных баз Казани. Ранее мы уже публиковали подробный список катков, а сейчас рассказываем, где покататься на беговых лыжах в Казани и сколько стоит прокат лыжного снаряжения.

Стадион «Трудовые резервы»

Адрес: улица Николая Ершова, 7

Режим работы: по будням - с 10.00 до 20.00, по выходным – с 9.00 до 20.00

Стоимость: комплект для взрослых – 200 рублей в час, для детей до 12 лет – 100 рублей в час

Пункт проката беговых лыж работает на базе стадиона «Трудовые резервы». Здесь имеется теплое помещение для переобувания, ящики хранения. Горожане могут арендовать лыжи с утепленными ботинками от 33 до 46 размера. Также доступна услуга обработки или смазки лыж.

Горкинско-Ометьевский лес

Адрес: улица Родины

Режим работы: по будням – с 10.00 до 20.00, по выходным – с 9.00 до 20.00

Стоимость: комплект лыжного снаряжения для взрослых – 250 рублей час, взять в прокат только лыжи - 100 рублей в час, ботинки – 100 рублей в час, палки – 50 рублей в час. Для детей – 150 рублей в час; ботинки, лыжи, палки по отдельности – 50 рублей в час.

Уже с ноября в Горькинско-Ометьевском лесу работает прокат лыж. Лыжные трассы предусмотрены здесь как для любителей, так и для профессионалов. Размер ботинок начинается с 32. Если брать лыжное снаряжение в прокат больше чем на час, действуют скидки.

Лыжная база на Дубравной

Адрес: улица Дубравная, 2Б

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Стоимость: прокат лыж для взрослых – 150 рублей в час, , для детей – 100 рублей в час.

Лыжная база располагается в Приволжском районе Казани. В наличии имеются 600 пар беговых лыж от 30 до 46 размера. Место отлично подойдет тем, кто хочет провести время в лесу, на природе.

Лыжные трассы в Казани предусмотрены как для любителей, так и для профессионалов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лыжно-биатлонный комплекс

Адрес: поселок Мирный, улица Ново-Давликеевская, 2А к.4

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00. Комплекс будет закрыт 27 декабря из-за проведений соревнований по биатлону, 31 декабря – с 9.00 до 14.00, 1 января – с 14.00 до 21.00, с 6 по 11 января комплекс также будет закрыт из-за соревнований.

Стоимость: прокат лыж для взрослых – 250 рублей, для детей до 7 лет – 125 рублей

В лыжно-биатлонном комплексе можно найти лыжи и палки подходящей длинны,а также ботинки от 28 до 47 размера. На малом круге, в 1,2 километра, имеется классическая лыжня и полотно для конькового хода, на остальных, до 5 километров, – только полотно для конькового стиля.

Лыжная база «Динамо»

Адрес: озеро Лебяжье, 2

Режим работы: со вторника по пятницу – с 9.00 до 16.00, в выходные с 9.00 до 17.00, в понедельник не работает

Стоимость: прокат для взрослых – 200 рублей, для детей – 150 рублей

Лыжная база находится в Кировском районе Казани. В прокате имеется около 300 комплектов лыжного снаряжения. На территории базы есть буфет, где можно перекусить или выпить чая.

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