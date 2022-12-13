Для казанцев подготовили новогодние вечеринки с диджей-сетами, танцами, развлекательной программой и напитками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одни хотят встретить Новый год дома, смотря любимые передачи по телевизору, а другие – зажигать до утра. Именно для них клубы и бары Казани подготовили новогодние вечеринки с диджей-сетами, танцами, развлекательной программой и напитками. Мы подскажем вам, куда сходить с друзьями и коллегами.

STUD CHRISTMAS PARTY

Где: Ночной клуб BASH, улица Пушкина, 29А

Когда: 16 декабря в 22.00

Cтоимость: до полуночи - 400 рублей, после полуночи - 500 рублей

В преддверии Нового года в BASH пройдет праздничная вечеринка с Дедом морозом и Снегурочкой. Танцы под диджей-сеты, выступления MC, фотозона – все это ждет гостей клуба. Кроме того, на мероприятии можно будет выиграть призы от партнеров, а первых 100 девушек угостят шампанским.

EUPHORIA PARTY

Где: Drink Mall, улица Николая Ершова, 1А

Когда: 31 декабря в 22.00

Стоимость: от 1999 рублей, в стоимость входит депозит на сумму 1499 рублей

В Drink Mall пройдет вечеринка в стиле популярного сериала «Эйфория». Гостям обещают насыщенную программу: выступления казанских звезд, диджей-сеты, танцы, розыгрыши и подарки.

Новый год в «Соли»

Где: Бар «Соль», Профсоюзная, 22

Когда: 31 декабря в 21.00

Стоимость: входной билет – 1000 рублей, за столиком – 2000 рублей

За праздничное настроение будут отвечать резиденты бара и друзья, которые выступали на лучших вечеринках в «Соли» в течение 2022 года. В новогоднюю ночь здесь буду танцевать под диджей-сеты Chak Chak Boy, Egor Semakov и Tyuchenko.

Новогодняя ночь 2023

Где: RV CLUB, улица Баумана, 82

Когда: 31 декабря

Стоимость: депозит от 2000 с человека, при бронировании стола вход бесплатный

Клуб готовит праздничную программу для гостей заведения в Новогоднюю ночь. Здесь также можно забронировать столики на корпоративы. В RV CLUB можно потанцевать под треки из 90-ых и попеть в караоке.

Bunny New Year 2023

Где: Бар «Гадкий койот», улица Баумана, 13

Когда: 31 декабря в 22.00

Стоимость: вход до часу ночи - 500 рублей, после - 800 рублей. Место за столиком - 1500 рублей (туда также входят закуски и напитки)

В программе новогодней ночи в «Гадком койоте» запланированы диджей-сеты, подарки и шоу-программа. Всем гостям заведения обещают welcome drink.

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