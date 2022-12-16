Все мероприятия можно посетить бесплатно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лыжная экскурсия, зимний волейбол, соревнования по игре в снежки, экскурсия на катере на воздушной подушке - все это и не только подготовила команда Стратегии развития Казанки для жителей и гостей столицы Татарстана. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть в новогодние праздники бесплатно.

Лыжная экскурсия

Когда: 18 декабря в 11.00

Где: площадка между «Ак Барс Ареной» и Дворцом водных видов спорта

На территории будущего парка Спортивный пройдет лыжная прогулка, на которой инструктор покажет правильную технику катания на лыжах, а экскурсовод расскажет о местной природе. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Открытие первой экологичной елки в Казани

Когда: 22 декабря в 18.00

Где: Набережная Казанки между футбольными полями возле экстрим-парка «УРАМ»

У Набережной Казанки откроется первая в городе экологичная елка. Новогодняя красавица будет сделана из вторсырья: производственных отходов и мишуры, которую сдавали казанцы.

Хайкинг в Русско-Немецкой Швейцарии

Когда: 24 декабря в 11.00

Где: парковка под мостом Миллениум

Хайкинг - это спортивная ходьба со скандинавскими палками. Прогулка пройдет на территории заповедного леса Русско-Немецкой Швейцарии с подготовленными инструкторами и экскурсией от Антона Бортякова.

Зимний волейбол на набережной Казанки

Когда: 4 января в 11.00

Где: волейбольная площадка экстрим-парка «УРАМ»

В этом году принять участие в турнире по зимнему волейболу могут смешанные команды по три человека. Причем в команде обязательно должна быть одна девушка на площадке. Победителям соревнований обещают приз в размере 8 тысяч рублей, второму месту - 5 тысяч рублей, а бронзовым призерам - 3 тысячи рублей. Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке.

В турнире по игре в снежки смогут поучаствовать 12 команд. Фото: Анар МОВСУМОВ

Экскурсия на катере на воздушной подушке по Казанке

Когда: 6 января в 11.00

Где: улица Односторонка Гривки, 1В, 1к.

Прогулка подойдет тем, кото хочет покататься на катере на воздушной подушке и насладиться зимними пейзажами Казанки. Экскурсоводы расскажут об экологических и исторических особенностях, проезжаемых мест, а на остановках участники смогут сделать снимки на память.

Мастер-класс по управлению кайтами

Когда: 8 января в 11.00

Где: улица Односторонка Гривки, 1В, 1к.

На береговой линии с видом на Кремль пройдет мастер-класс по управлению кайтами. Опытные инструкторы научат управлять кайтом и передвигаться на нем по поверхности снега.

Турнир по игре в снежки на набережной Казанки

Когда: 21 января в 12.00

Где: Набережная Казанки у экстрим-парка «УРАМ»

Необычно провести выходной можно на турнире по игре в снежки. Для гостей мероприятия будет фудкорт, музыка и активности для болельщиков. Всего в турнире смогут поучаствовать 12 команд по предварительной регистрации.

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