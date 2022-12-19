На горнолыжных курортах Татарстана имеются трассы разной сложности: от простых до очень сложных. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Татарстане постепенно начинают работать горнолыжные комплексы. Для любителей активного отдыха и скоростного спуска мы составили топ-5 оснащенных мест, где можно покататься на горных лыжах, сноуборде и «ватрушках» в будни и праздники.

Город-курорт «Свияжские холмы»

Где: Верхнеуслонский район, деревня Савино

Режим работы: в понедельник – с 14.00 до 21.00, со вторника по пятницу – с 10.00 до 21.00, в субботу – с 9.00 по 22.00, в воскресенье – с 9.00 до 21.00, в праздничные дни – с 9.00 до 22.00

Комплекс расположился вблизи рек Волга и Свияга. Здесь имеется 3,5 километра подготовленных горнолыжных трасс четырех уровней сложности. Все трассы оборудованы подъемниками.

Прокат комплекта горных лыж или сноуборда по будням стоит 550 рублей, в выходные - 700 рублей. Можно также арендовать комплект на день: по будням – за 2300 рублей, в выходные - за 2800 рублей. Можно также по отдельности взять в прокат ботинки, палки, маску и шлем.

В «Свияжские холмы» можно приехать с детьми. Для них тут также подберут горные лыжи или сноуборд. Прокат комплекта по будням - 300 рублей, в выходные - 400 рублей. Аренда на день в будние дни обойдется в 1300 рублей, в выходные - в 1600 рублей.

Любители более спокойного отдыха могут совершить лыжную прогулку на трассе протяженностью 6 километров. Прокат беговых лыж начинается от 200 рублей за час.

Кроме того, здесь можно арендовать домики, есть сауна, хамам, крытый бассейн, боулинг и бильярдные залы.

Горнолыжный комплекс «Каскад»

Где: Высокогорский район, село Дубъязы

Режим работы: понедельник – технический день, со вторника по субботу – с 10.00 до 21.00, в воскресенье – с 9.00 до 20.00

Горнолыжный комплекс в селе Дубъязы довольно небольшой. Здесь имеются две трассы протяженностью 250 и 300 метров. База пользуется популярностью как у начинающих, так и у более опытных лыжников и сноубордистов. Есть горка для катания на «ватрушках».

На территории базы работает пункт проката, где можно взять в аренду необходимое снаряжение. Прокат горных лыж со вторника по пятницу стоит 250 рублей в час, для детей до 10 лет - 150 рублей. Цена на подъемник для взрослых - 200 рублей, для детей до 10 лет - 100 рублей.

В выходные и праздничные дни цены на прокат оборудования для взрослых составит 300 рублей в час, для детей до 10 лет - 200 рублей в час. Стоимость подъемника - 300 и 200 рублей соответственно.

На территории комплексов работают подъемники Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Горнолыжный комплекс «Ян»

Где: Альметьевский район, поселок Поташная Поляна

Режим работы: понедельник - технический день, со вторника по воскресенье - с 9.00 до 22.00

Горнолыжный комплекс «Ян» находится неподалеку от Альметьевска. Склон поделен на несколько трасс, соответствующих разному уровню подготовки лыжников: от простых до сложных слаломных. Для сноубордистов имеется отдельная трасса длиной 890 метров и сноупарк с биг-эйрами, кикерами и рейлами. Здесь также размещены две горки для катания на «ватрушках» и трасса для беговых лыж.

Цены на подъемник начинаются от 75 рублей. Взять в прокат комплект горных лыж будет стоить в будни 200 рублей в час, в выходные - 300 рублей в час, в праздники - 800 рублей в час. Аренда комплекта для сноубординга в будни - 300 рублей в час, в выходные - 400 рублей в час, в праздники - 800 рублей в час. Покататься на беговых лыжах в будни можно за 150 рублей в час, в выходные дни - 200 рублей в час, в праздники - 250 рублей в час.

Сюда можно приехать всей семьей, с ребенком. Комплект горных лыж для детей в будни стоит 100 рублей в час, в выходные - 150 рублей в час, в праздники - 400 рублей в час. Комплект для сноубординга в будни - 150 рублей в час, в выходные - 200 рублей в час, в праздники - 400 рублей в час.

Для гостей горнолыжного комплекса имеется гостиница, боулинг, бильярд, сауна и места, где поесть.

Горнолыжный курорт «Медная гора»

Где: Кукморский район, поселок Кукмор, Майская, 68

Режим работы: горнолыжные трассы и тюбинговая трасса с 11.00 до 21.00, в праздничные дни горнолыжные склоны - с 10.00 до 21.00, тюбинговая трасса - с 10.00 до 22.00

«Медная гора» находится в заповедной зоне, в хвойном лесу. Пологий склон позволяет комфортно начинающим осваивать горные лыжи или сноуборд. Всего здесь размещены 4 трассы разных уровней сложности. Каждые выходные для желающих научится кататься на горных лыжах или сноуборде здесь проводятся бесплатные мастер-классы. Те, кто хочет задержаться на «Медной горе» подольше могут арендовать домики.

Прокат комплекта горных лыж или сноуборда в будни для взрослых стоит 350 рублей в час, в выходные - 400 рублей в час, для детей 150 и 200 соответственно. Услуги подъемника для взрослых в будни - 300 рублей в будни, в выходные - 350 рублей, для детей также - 150 и 200 рублей.

В январские праздники, с 1 по 8 января, прокат комплекта горных лыж или сноуборда за 2 часа - 800 рублей, для детей - 400 рублей. Услуги подъемника - 700 рублей для взрослого, для детей - 400 рублей. Прокат Тюбинга - 300 рублей. Прокат тюбинга за час в будни и выходные - 200 рублей в час. Со своим тюбингом в будни - 100 рублей, в выходные - 200 рублей.

На горнолыжных базах можно арендовать тюбинг на прокат. Фото: Андрей АБРАМОВ

Горнолыжный комплекс «Федотово»

Где: Заинский район, село Федотово

Режим работы: понедельник - технический день, в остальные дни горнолыжный склон работает с 9.00 до 21.30

Горнолыжный комплекс «Федотово» расположен возле села с одноименным названием. Любители катания на природе не останутся равнодушными, так как склоны здесь окружены лесом. На территории расположены 7 трасс от 400 до 875 метров. Есть горки для катания на ватрушках. Гостям также предоставляются услуги гостиницы, кафе и ресторана, проката лошадей и сауны.

Прокат лыж для взрослых по будням - 300 рублей в час, в выходные - 400 рублей в час, в праздничные дни - 600 рублей в час. Для детей лыжи по будням - 200 рублей, в выходные - 250 рублей, в праздничные дни - 100 рублей. Прокат тюбинга в будни - 200 рублей в час, в выходные - 400 рублей в час, в праздники - 500 рублей. Цены на подъемник варьируются от 150 до 2000 рублей.

Лыжные базы в Казани 2022-2023: где покататься на беговых лыжах, сколько стоит прокат, режим работы

Опубликован топ-5 лыжных трасс и пунктов проката лыжного снаряжения в Казани (подробности)

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