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Общество18 декабря 2022 10:07

Открытие новогодних елок к Новому году 2023 в парках Казани: подробное расписание и адреса

Дирекция парков и скверов Казани опубликовала программу открытий праздничных елок к Новому году 2023
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Для жителей и гостей столицы Татарстана подготовили представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, крио-шоу и хороводы.

Для жителей и гостей столицы Татарстана подготовили представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, крио-шоу и хороводы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 19 декабря в Казани постепенно начнут открываться праздничные елки, сообщила Дирекция парков и скверов города. Для жителей и гостей столицы Татарстана подготовили представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, крио-шоу и хороводы. Делимся подробным расписанием открытия новогодних елок 2022-2023 в Казани.

Расписание открытия новогодних елок 2022-2023 в парках Казани

19 декабря

18.00 Парк имени Урицкого

20 декабря

18.30 Парк имени Горького

21 декабря

17.00 Парк по улице Мира

18.00 Парк у ЖК «Салават Купере»

22 декабря

17.30 Парк «Крылья Советов»

18.00 Экологичная елка на набережной Казанки, возле сцены-подиума около экстрим-парка УРАМ

23 декабря

17.00 Парк «Сосновая роща»

24 декабря

16.00 Бульвар «Белые цветы»

25 декабря

16.00 Парк «Континент»

27 декабря

18.00 Парк «Калейдоскоп»

29 декабря

18.00 Бульвар по улице Фучика

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