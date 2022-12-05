Зимой в Казани организуют 102 площадки для катания на коньках

Сейчас открыты ледовые арены на стадионах «Ракета» и «Локомотив», а также в Центре хоккея на траве и на улице Дубравная. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что зимой в Казани будет организовано 102 площадки для катания на коньках. Большая часть из них - 82 - это хоккейные коробки, а оставшиеся 20 - катки с пунктом проката. Об этом в ходе совещания 5 декабря сообщил руководитель комитета физической культуры и спорта Исполкома города Линар Гарипов.

По его словам, в данное время открыты катки на стадионах «Ракета» и «Локомотив», а также в Центре хоккея на траве и на улице Дубравная. В ближайшее время заработают ледовые арены на стадионах «Тасма» и «Мотор», а также на Кремлевской набережной. Вместе с тем уже залито 85% хоккейных коробок.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала сколько стоит прокат коньков в столице Татарстана и как работают открытые катки.

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