Для местных жителей подготовили театрализованные представления в парках, скверах и дворах города. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани и близлежащих поселках начали открываться новогодние елочные городки. Для местных жителей подготовили театрализованные представления в парках, скверах и дворах города. Рассказываем, где и когда откроются елочные городки на Новый год 2023 в столице Татарстана.

Расписание открытия елочных городков в парках и скверах Казани

22 декабря

В 17.00 праздничное открытие пройдет в Сквере 100-летия строительной отрасли; в поселках Левченко (улица Рахимова, 29), Юдино (улица Ильича, 1), Нагорный (сквер "Маленький принц"), Константиновка (улица Интернациональная, 24) и в микрорайоне Азино-2 (улица Минская, 22).

В 17.30 театрализованное открытие елочного комплекса Авиастроительного района состоится в парке "Крылья Советов".

23 декабря

В 15.00 в поселке Сухая река, возле школы №60 (улица Граничная, 2) покажут театрализованное открытие елочного городка "Елка зажигает огни".

В 17.00 елочный городок откроется в Сквере имени Васильченко и Парке "Сосновая роща"

24 декабря

В 14.00 праздничное открытие пройдет на площади перед АО "КМПО" (улица Дементьева, 1а).

В 15.00 театрализованное открытие елочного городка "Елка зажигает огни" покажут в поселке Кадышево (улица Рихарда Зорге). В это же время представление состоится в сквере "Гулливер" (проспект Победы, 172), а также в поселках Чебакса и Привольный.

В 16.00 новогодний городок откроется в бульваре "Белые цветы" и в поселке Вознесенское (улица Нардуган, 45).

25 декабря

В 15.00 театрализованное открытие "Елка зажигает огни" пройдет в поселке Борисоглебское (улица Школьная), а в 16.00 елочный городок откроется в парке "Континент".

В 17.00 в Сквере 100-летия строительной отрасли покажут Интерактивное уличное шоу "Добрый Советский".

26 декабря

В 16.00 в сквере по улице Зайни Султана подготовили спектакль "Чемодан чудес".

27 декабря

В 17.00 елочный городок откроется в поселке Царицыно и на территории Международного конно-спортивного комплекса Казани (улица Патриса Лумумбы, 47А/1).

29 декабря

В 17.00 праздничное открытие пройдет в бульваре по улице Фучика.

В Казани с 19 декабря также начали открываться новогодние елки. Горожане могут посмотреть представления от Деда Мороза и Снегурочки, крио-шоу и поучаствовать в хороводе. Делимся подробным расписанием открытия.

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