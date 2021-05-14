"Я его люблю и без разницы какой он плохой": Как убийца детей в казанской школе становится кумиром девочек-подростков

Ильназ Галявиев поразил девочек-школьниц своей внешностью, некоторые даже не верят, что он мог пойти на преступление. Фото: СОЦСЕТИ

Три дня прошло с момента кровавой бойни в казанской школе № 175. Около 9:30 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в учебное заведение с дробовиком и начал расстреливать людей. Девять человек погибли, среди них семь школьников. В больницах находятся еще 20 человек.

"ВНЕШКА БОГА, ПОСТУПОК ДЬЯВОЛА"

Трагедия получила широкую огласку. Депутаты, педагоги, правоохранители и психологи круглыми сутками обсуждают причины трагедии и думают о том, как предотвратить подобные ЧП в будущем. И при этом взрослые совсем не догадываются о том, что в подростковых пабликах в соцсетях идут совсем другие дискуссии. Школьницы 12-13 лет... восхищаются Галявиевым. Не его поступком, к счастью, а красотой и харизмой молодого человека. И даже пытаются найти оправдание его зверствам. Для многих девочек он стал, как сейчас модно говорить, крашем. Вот лишь некоторые комментарии из "Тик-тока" и "Инстаграма" (пунктуация и орфография сохранены).

"Мы не можем его осуждать, так как не знаем, по какой причине он это сделал, я не в коем случае не оправдываю его действия, его поступков, он достоин наказания".

"Внешка бога, поступок дьявола".

"Внешность у него красивая, согласитесь, но то, что он сделал, это не простительно".

"Он же симпатичный парень, мне не верится, что он на такое способен".

"Ну он же реально красивый, что вы бубните? поступки на внешность не влияют так-то".

"Он такой красивый, жалко, что поступил плохо, но извините, он такой красивый".

"У него были мотивы, я на его стороне. В этом виноваты все, в большинстве случаев школы".

В школе во время расстрела Галявиев был агрессивен, на суде же был спокоен. Фото: пресс-служба Советского уда Казани.

"А он симпатичный, никогда бы не подумала, что он способен на такое".

"Красивый парень, вся жизнь впереди, своими же руками все испортил".

"Красивый снаружи, гнилой изнутри".

"ЛЮДИ МАНЯТ ДЕВОЧЕК СВОИМ ЖИВОТНЫМ НАЧАЛОМ"

Объяснить феномен такой популярности "Комсомолка" попросила психологов. Так, по мнению Чулпан Нигматзяновой, подобное отношение к убийце может быть вызвано несколькими причинами.

- Для начала надо обратить внимание на возраст, 12-13 лет - это период, когда формируется личность и появляются первые чувства. Именно в подростковом возрасте ярче вырабатываются все эмоции. Во взрослой жизни человек к любви относится осознаннее. Партнера себе он выбирает по каким-то личностным критериям, и внешность не играет такого определяющего значения. А вот в подростковом возрасте очень сильно работает визуальный контакт, и именно внешняя красота влияет на формирование эмоций. Если мальчик красивый, то все, я его люблю и без разницы какой он плохой. Третий фактор. В психологии ест такое понятие - "синдром красной шапочки". Это когда девушки влюбляются в убийц, насильников, маньяков. Такие люди манят этих девушек своим животным началом или какой-то темной стороной. Это может быть следствием того, что та или иная девушка пережила некий эмоциональный стресс, может, у нее были тяжелые отношения с родителями, и она недополучила любви. В большинстве случаев это инфантильные и очень романтические девушки, которым, как в фильмах, хочется каких-то новых острых ощущений. Ведь влюбиться в убийцу - это же нечто неприемлемое в нашем обществе. Она будет отличаться от других, и это отличие поднимает ее самооценку. Теперь ее замечают, о ней говорят, и за счет этого она чувствует себя неординарной личностью, - высказала свое мнение Чулпан Нигматзянова.

Люди продолжают возлагать цветы у школы в память о погибших. Фото: Евгения БУБЛИК

"ВЗРОСЛЫМ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ СВОЮ ОБЪЕКТИВНОСТЬ"

А вот магистр психологических наук Маргарита Гурьянова считает, что подросткам просто тяжело воспринять всю картину происходящего целиком. Свою вескую роль в таких ситуациях должны сыграть их родители.

- В момент сильных эмоциональных потрясений у подростков, да и у взрослых, теряется объективность восприятия. В этом случае необходимо вернуть осознанность, выровнять свое состояние. Детям это сделать намного труднее. Поэтому здесь следует вмешаться взрослым. Обсудить с ребенком этот случай, расспросить его о том, как он относится к этому ЧП, что думает, не испытывает ли страх. Будет прекрасно, если вы погуляете с ребенком, посмотрите позитивный фильм, послушаете хорошую музыку, - считает Гурьянова.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик этого образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ был задержан правоохранителями. Во время допроса он заявил, что осознал себя богом и всех ненавидит.

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