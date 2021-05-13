Ильназ Галявиев, расстрелявший детей в школе Казани, еще в 8 классе публиковал в чате одноклассников рецепт «коктейля Молотова»

11 мая 2021 года Ильназ наденет маску с надписью: "бог", возьмет настоящую бомбу с ружьем и устроит массовое убийство детей в своей родной школе.

Как вспомнили в разговоре с корреспондентами «КП» бывшие одноклассники Ильназа Галявиева, он еще в 8 классе публиковал в общем чате подробный рецепт создания «коктейля Молотова». Причем описывал и принцип его действия. Сделал он это после того, как его класс получил нагоняй от учительницы.

Тогда никто из ребят особого внимания на это не обратил. Ильназ был тихим, но не ботаником, друзей у него не было.

- Он вообще ни с кем не общался. Мы в одной школе учились, но он старше был. Друзей рядом с ним я не замечала. Из дома выходил, если только с родителями, одного его я не видела, - рассказала Александра, которая училась в той же школе, но на пару классов младше.

Спустя годы знаний у Ильназа в создании смертельных устройств, видимо, только прибавилось. Через некоторое время – 11 мая 2021 года, он вернулся в свою родную школу не с «коктейлем Молотова», а с самодельным взрывным устройством. Зашел расстреливая всех, кого видел, из ружья, заряженного крупной картечью. Заложил изловленную им бомбу около одного из кабинетов и подорвал. Но на этом он не остановился. Ильназ продолжил свой путь по коридорам школы в поисках открытого класса и очередных жертв. Но учителя, услышав взрыв и выстрелы, закрылись в них вместе с детьми. Одна часть из них, спасаясь, начала выпрыгивать из окон, а другая спряталась под партами. Но Ильназ все же нашел один открытый кабинет и там устроил стрельбу по ученикам 8 «А» класса. После этого он вышел и сдался прибывшим правоохранителям. На время следствия Ильназа арестовали и поместили в камеру СИЗО. Молодому человеку грозит пожизненное заключение. В результате устроенного им расстрела погибли семь детей и две учительницы. Во время обыска квартиры Ильназа там найдут пачки с селитрой, весы, алюминиевую пудру, гвозди и часовой механизм. То есть практически все, что нужно для изготовления самодельной бомбы.