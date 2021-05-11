«Я родился богом, и я всех ненавижу»: что рассказал на допросе Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе №175 в Казани

Ильназа пришлось связать. Фото: СОЦСЕТИ

Виновный в гибели семерых детей и одной учительницы при стрельбе в школе №175 был допрошен правоохранителями. Для этого 19-летнего Ильназа Галявиева даже пришлось держать связанным, так как парень был явно не в себе. Он считает себя богом.

- Осознал, что я бог месяца два назад. Во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, а сейчас стал больше ненавидеть. Я сказал об этом матери. Не приписывай мне свои психологические и экстрасенсорные фигни, - кричал Ильназ.

После он и вовсе заявил, что у него нет матери. Родившую его женщину он просто называет по имени и вообще отказался от родителей. Также Ильназ требует, чтобы ему не приписывали мотивы других организаторов расстрелов в школах.

Отметим, как узнала «Комсомолка» от соседей парня. Он жил в квартире вместе со своей матерю и несовершеннолетним братом. Отца парня никто не видел. После произошедшего женщину и брата Ильназа забрали в полицию. А дом, где они живут, эвакуировали из-за того, что задержанный стрелок заявил о спрятанной там бомбе. Людей до сих пор не пускают домой.

Семья стрелка живет с ним на последнем этаже дома. Соседи считали их спокойными людьми. Фото: Евгения БУБЛИК

Напомним, Ильназ пришел с ружьем в свою бывшую школу №175 и открыл там стрельбу. Также в здании прогремел взрыв. Погибли семь детей и одна учительница. Еще 21 человек, 18 из которых дети, пострадали и были госпитализированы. «Комсомолка» выражает свои соболезнования родным погибших в этой страшной трагедии.

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