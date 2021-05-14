Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на 14 мая 2021 года

Пока организатор расправы над детьми в школе Казани находится в камере, начали всплывать некоторые подробности его жизни. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Спустя пару дней после трагедии в школе №175 в Казани Путин попросил главу Татарстана Рустама Миннниханова еще как-нибудь помочь пострадавшим и что после этого произошло. Но сначала новые подробности о Ильназе Галявиева из-за которого погибли семь детей и две учительницы. Это последние новости на 14 мая 2021 года о произошедшем от «Комсомолки».

НАЧАЛОСЬ ЕЩЕ В 8 КЛАССЕ?

Последние новости на 14 мая 2021 года - интересный момент из жизни 19-летнего Ильназа Галявиева вспомнили его бывшие одноклассники. Оказывается, повышенный интерес к смертельному оружию парень начал проявлять еще, учась в 8-ом классе в той самой школе №175. Тогда в чате одноклассников он опубликовал подробный рецепт создания «коктейля Молотова». Причем описывал и принцип его действия. Но тогда никто из ребят особого внимания на это не обратил. Ильназ был тихим, но не ботаником, друзей у него не было.

Спустя же несколько лет он вернулся в свою школу уже с настоящей бомбой, которую сам смастерил. Подорвал и устроил массовый расстрел. Сейчас он под стражей. Идет следствие.

Спустя несколько лет после публикации этого рецепта Ильназ вернется в свою школу с самодельной бомбой и ружьем.

ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ ПУТИНА

Последние новости на 14 мая 2021 года - пока лучшее на это утро.

- Посмотрите на эти вопросы пошире. Может это жилищные, социальные нерешенные вопросы. Просто взгляните на это пошире. Вы, же человек опытный, понимаете о чем речь. Работайте с каждой семьей и доложите потом ваши предложения для дальнейшей работы, - накануне попросил Путин во время онлайн-совещания главу Татарстана Рустама Минниханова.

Речь шла о расширении спектра оказываемой поддержке пострадавшим во время трагедии в школе Казани.

Путин попросил расширить спектр оказываемой поддержки семьям пострадавших при стрельбе в школе Казани. Фото: kremlin.ru

Ответ последовал быстро. Один из татарстанских банков уже сообщил, что начнет обнулять семьям данных учеников и педагогов взятые у него ипотеки, а также потребительские кредиты. Идет работа по составлению списков. К этому процессу должны присоединиться и другие банки.

ПРИШЛА ЗА ВЕЩАМИ И УПАЛА В ОБМОРОК

В Казани к школе №175, где произошла стрельба, пришла ученица пятого класса. Она хотела забрать из образовательного учреждения свои вещи. Но около ворот она, видимо, слишком сильно переволновалась и упала в обморок. Девочку на руки поднял мужчина в штатском и в сопровождении женщины, а также дежуривших около школы правоохранителей, отнес ее в сторону развернутого там оперативного штаба. Там девочку привели в чувство.