Стрельба в школе №175 в Казани. Полная хронология событий и последние новости на вечер 11 мая 2021 года

Полицейские в считанные минуты оцепили здание школы, где произошла стрельба. Фото: Евгения БУБЛИК

Девять жертв, 18 человек в больнице, из них двое в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Таков итог страшного утра в гимназии №175 в Казани. Назвавшийся "богом" 19-летний юноша с ружьем наперевес ворвался в родную школу, чтобы отомстить за все обиды. "КП" восстановила полную хронологию событий.

ПО УЛИЦЕ С РУЖЬЕМ

Около 9 утра по улицам Казани прошел молодой человек. Предыдущим днем, 10 мая, ему пришло известие об отчислении с третьего курса "Университета управления ТИСБИ". Отец, с которым жил Ильназ Галявиев, устроил грандиозный скандал.

Задержанному стрелку может грозить пожизненное заключение. Фото: СОЦСЕТИ

Для юноши, находившегося, по мнению специалистов, в крайне нестабильном психологическом состоянии, это стало последней каплей. Переполненный ненавистью Галявиев, не скрывая своих намерений, пошел по улицам с помповым ружьем наперевес. Его видели несколько человек, кому-то он даже помахал рукой. Никто из очевидцев не обратился в полицию, хотя это могло бы предотвратить бойню.

В 9:18 на телефон экстренной службы поступил звонок. Взволнованный человек сообщил, что на территории гимназии № 175 стреляют. В этот момент Галявиев палил по окнам родной школы. Сотрудники школы стали писать в местных чатах, чтобы учителя срочно заперли классы.

В 9:19 Ильназ Галявиев зашел в школу, по дороге выстрелив в первого человека, ставшего на пути убийцы. Первым раненым оказался 62-летний работник по обслуживанию здания Мулланур Мустафин. Вахтерша, увидев упавшего коллегу, спряталась под стол.

В ту же минуту раздался взрыв. По предварительной информации, в этот момент преступник взорвал самодельное взрывное устройство. Сходящие с ума от страха ученики успели запереться в классах. Почти все...

РАССТРЕЛ

Убийца пошел на первый этаж, ведя беспорядочную стрельбу. Парень искал открытые аудитории, когда на звуки выстрелов в коридор выскочила учительница начальных классов Венера Айзатова. Днем она скончалась в больнице от смертельного ранения.

До 9:27 звонки раздирали телефон экстренных служб, Галявиев ходил по школе. Убийца поднялся на второй и третий этаж, дергая дверные ручки. К несчастью, дверь 8 "А" класса оказалась открытой. Здесь и случилась основная бойня – шестеро детей были бесчеловечно и жестоко расстреляны на месте, некоторые прыгали из окон.

Полицейские в считанные минуты оцепили здание школы, где произошла стрельба. Фото: Евгения БУБЛИК

Дверь кабинета английского языка, где вела урок Эльвира Игнатьева, была либо открыта, либо ее выбили. Так или иначе, преступник попал в класс, где жестоко расстрелял женщину – она скончалась на месте.

Удалось преступнику попасть и в аудиторию, где шел урок русского. Галявиев открыл беспорядочный огонь, ранил учительницу Дилляру Галлиулину, и несколько учеников. При этом парень постоянно повторял, что "он – бог", а "бог всех ненавидит".

После этого, по предварительным сведениям, фанатик заминировал школьную раздевалку, установив там самодельное взрывное устройство. Однако к вечеру эту информацию опроверг Следственный комитет РФ.

"БОГ" СТРУСИЛ И СДАЛСЯ

В 9:33 к школе прибыли полицейские. Неожиданно на крыльце, весь в крови, появился сам убийца. Он бросил оружие и покорно сдался правоохранителям. Ранее в соцсетях парень открыто говорил о готовности свести счеты с жизнью после массового убийства.

Такова полная хронология событий в школе № 175 в Казани. Напомним, что после задержания убийца не отказался от своей извращенной философии. Во время допроса он рассказал, что "несколько месяцев назад почувствовал себя богом". А потом в нем "начал просыпаться монстр".

К преступлению Галявиев готовился как минимум с февраля 2021 года. Именно в это время он начал обзванивать магазины, интересуясь боевым оружием. В конце апреля он получил лицензию. Поэтому рассматривать отчисление как главный мотив убийцы не стоит. По мнению специалистов, молодой человек находился в состоянии наркотического бреда или просто психически неуравновешен.

ЧТО ГРОЗИТ УБИЙЦЕ ДЕТЕЙ?

По факту стрельбы в школе №715 в Казани следственное управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Несмотря на публично звучавшие призывы вернуть смертную казнь за массовое убийство детей, Госдума опровергла такой сценарий.

Однако подозреваемому в совершении преступления Ильназу Галявиеву грозит высшая из возможных мер наказания в Российской Федерации – пожизненное заключение в колонии особого режима.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛЕ КАЗАНИ:

1. Из 18 человек, числящихся пострадавшими, двое детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи продолжают борьбу за их жизнь. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Сергей Мурашко.

2. 12 мая объявлено днем траура в Республике Татарстан. Учебные заведения не будут работать – по ним пройдутся с серьёзными проверками.

3. Госдума РФ 12 мая рассмотрит законопроект об обороте оружия. Он может внести правки, предусматривающие дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии.

4. Прокуратура Татарстана проведет проверки законности выдачи всех лицензий на ношение оружие в республике. Отдельно проверят действия чиновников, подписывавших документы устроившего расстрел Ильназа Галявиева.

5. Минпросвещения направило во все школы страны рекомендации по усилению мер безопасности. Они содержат правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья учащихся и работников образовательных организаций в экстренных ситуациях.

6. Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в школе в Казани.

7. Стихийные мемориалы в память о жертвах преступления появляются в Казани и по всей России. Рядом с главным из них появилась и надпись, выражающая всю ненависть людей к преступнику.

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