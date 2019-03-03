"Ты просто огонь!": Бывшая участница "Дома 2" из Татарстана выложила откровенный снимок в полотенце из гостиничного номера в ОАЭ

Бывшая участница телепроекта "Дом 2" Валерия Хуснутдинова, покинув главную телестройку страны, решила отправиться отдохнуть. Выбор пал на Объединенные Арабские Эмираты.

Правда, добраться до места назначения без приключений ей не удалось. Так, 18-летняя девушка умудрилась проспать самолет и ей пришлось ждать следующего рейса.

Впрочем, добраться до Абу-Даби Хуснутдиновой все же удалось. Она уже успела сообщить об этом в своем Инстаграме, поделившись весьма откровенным снимком после душа. Девушка на фото прикрылась только полотенцем.

Фото: instagram.com/lera_x.

Фотография пришлась по душе многим подписчикам. В частности, один из подписчиков прокомментировал снимок, написав: "Ты просто огонь!". Впрочем, нашлись и те, кто принялся оскорблять девушку.

Напомним, что Хуснутдинова появилась на "Доме 2" в прошлом году, став самою юной участницей проекта. Тогда ей было 17 лет. Свое совершеннолетие она встретила на Сейшелах и начала активно постить в соцсети свои откровенные фотографии.

Фото: instagram.com/lera_x.

Затем, будто гром среди ясного неба прозвучала информация о том, что девушка беременна, а отцом ребенка оказался Дмитрий Чеботов, который ранее снимался в порно-фильмах. Хуснутдинова в жесткой форме заявила. что рожать не будет, так как ей "не нужен ребенок от дебила". Впрочем, позже выяснилось, что девушка не в положении. Более того, сама Хуснутдинова рассказала, что история с ее беременностью была спланирована редакторами проекта и тест на беременность был поддельный.

Фото: instagram.com/lera_x.

Девушка из Татарстана покинула проект в январе. Незадолго до этого она полчила заметную травму. Будучи под воздействием алкоголя, она забыла, что не надела линзы и расковыряла себе глаз. В итоге девушка очутилась в больнице.

После ухода с телестройки Хуснутдинова принялась резать всю правду-матку о "Доме 2". В частности, она рассказала о конкурсах, которые проводились на проекте и не самых приятных заданиях, которые ей и другим участникам проекта предлагали выполнить. В частности, предлагалось поцеловать кому-то из "коллег" по проекту поцеловать интимное место.