"Мне не нужен ребенок от дебила": 18-летняя участница "Дома 2" из Татарстана узнала, что беременна

18-летняя Валерия Хуснутдинова из Набережных Челнов, которая не так давно стала официальной участницей телепроекта "Дом 2", узнала о том, что беременна. Отцом ее будущего ребенка может стать другой участник телестройки Дмитрий Чеботов.

Фото: instagram.com/dmitriy_chebotov

- Во вторник я поехала в больницу, так как очень болел живот. У меня язва, и я думала, что это просто обострение. Мне выписали таблетки, а когда вернулась на остров, ведущие дали мне тест. Они подозревали, что это всё-таки беременность, потому что у меня были все симптомы, говорящие об этом. Кружилась голова, тошнило… А в больнице сказали, что я просто отравилась алкоголем. Поэтому было правильно проверить, - рассказывает в своем интервью официальному сайту телешоу Валерия.

Фото: скриншот видео

Дмитрий уже предложил девушке покинуть Сейшелы, вернуться к нему на родину, в Воронеж, и сыграть там свадьбу. Правда, до строительства полноценной семьи дело может не дойти - девушка не хочет рожать ребенка. Она аргументировала свое решение тем, что ей не нужен "ребенок от дебила".

Фото: instagram.com/lera_x

- Я сначала думала, что это все какой-то прикол. Потом поняла, что ни фига не так и начала относиться к ситуации более серьезно. Затем решила, что даже если беременна, рожать не буду, потому что мне не нужен ребенок от дебила, - заявила девушка.

Это не первые серьезные отношения Дмитрия Чеботова на проекте. До того момента, как он съехался с Валерией, молодой человек встречался с несколькими другими участницами телестройки. Среди них была и Роза Максимова из Чувашии.

Напомним, что несовершеннолетнюю Валерию Хуснутдинову сначала не хотели брать на шоу. Однако ее мать добровольно подписала разрешение на участие дочери в телепроекте. Как женщина отнеслась к тому, что скоро может стать бабушкой пока неизвестно.