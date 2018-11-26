2018-11-26T16:08:54+03:00
Звезды

Самая молодая участница "Дома-2" отметила совершеннолетие и начала публиковать свои откровенные фото

Валерия Хусунтдинова из Набережных Челнов теперь стала полноценной участницей телестройки [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/lera_xФото: instagram.com/lera_x
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Самая юная участница нового сезона телепроекта "Дом-2" уроженка Набережных Челнов Валерия Хусунтдинова шокировала своих подписчиков в Instagram интимными снимками.

В воскресенье, 25 ноября, девушка выложила на своей странице фотографию с пляжа на Сейшелах. На ней она в одних трусах, прикрывая грудь одними лишь ракушками.

- Если ты захочешь, твоя жизнь перевернется с ног на голову, - комментирует свой пост Валерия.

Ее смелый снимок тут же набрал большое количество негативных комментариев, которые она быстро удалила.

Помимо этого, пару дней ранее девушка выложила видео, на котором она выходит из дома на веранду, прикрывая обнаженное тело одним полотенцем. Его Валерия подписала еще более провокационно.

- Это не полная версия. В конце я сняла полотенце. Напишите в комментариях, хотели ли видеть концовку, - пишет девушка.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В последнее время участница "Дома-2" из Набережных Челнов стала все чаще показывать всем неравнодушным к ее "творчеству" свои фотографии в откровенных купальниках, которых у нее не мало.

Такой интимный контент может быть связан с тем, что в конце октября девушка отметила свой 18-й день рождения. С совершеннолетием Валерия стала полноценной участницей телестройки.

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

Напомним, Валерию взяли на "Дом-2" в 17 лет, потому что ее мать добровольно подписала соответствующее разрешение. Так, девушка стала самой молодой участницей за всю историю телепроекта.

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