"Я не беременна!": Участница "Дома 2" из Татарстана узнала, что не ждет ребенка от бывшего порно-актера

18-летняя Валерия Хуснутднова из Набережных Челнов, которая уже несколько месяцев участвует в телепроекте "Дом 2", узнала, что не беременна. Ранее она заявляла, что несколько тестов дали положительный результат. Однако, чтобы удостовериться в этом, она сдала соответствующие анализы и ждала их результатов.

- Я не беременна! Результат моей крови показал отрицательный результат. Спасибо за теплые слова и не очень. Я рада, что все обошлось. Мне действительно еще рано становиться матерью.

После она поблагодарила своего бывшего возлюбленного Дмитрия Чеботова, и отметила, что извлекла из данной ситуации ни один урок.

Фото: instagram.com/lera_x

Впрочем, она не собиралась обзаводиться семьей и оставлять ребенка даже в случае подтверждения беременности. Главной причиной этого она называла тот факт, что ей не нужен "ребенок от дебила". А ведь этот самый "дебил" - бывший порно-актер Дмитрий Чеботов - уже предложил ей покинуть Сейшелы, вернуться к нему домой, в Воронеж, и сыграть там свадьбу.

Подписчики Валерии такого поворота событий не ожидали и даже расстроились. Большинство из них посчитало, что их просто обманули.

- Мы и без тебя это знали с первого дня! Хайпануть решила! - пишет одна из пользователей социальной сети Instagram.

- Это все обман, ей надо было просто сыграть на камеры. Разочарована, - признается другой ее подписчик.

- А обманывать не хорошо, - напоминает некий Евгений.

Прокомментировал признание Валерии и сам Дмитрий Чеботов. 25-летний молодой человек в саркастической манере ответил на благодарность девушки.

- Всегда пожалуйста, дорогая, - написал он и поставил в конце сообщения смайл с поцелуем.

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