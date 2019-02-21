«Предлагали поцеловать в лобок, а парня назвали геем»: экс-участница "Дома 2" из Татарстана раскрыла секреты съемки телепроекта

18-летняя уроженка Набережных Челнов Валерия Хуснутдинова, которая стала популярной благодаря своему участию в "Доме 2", продолжает шокировать фанатов рассказами о том, как на самом деле обстоят дела в телестройке.

Назвав "остров любви" "островом пыток", девушка уже рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что положительный тест на беременность ей нарочно подкинули редактора проекта.

Кроме того, она признавалась, за что именно платят участникам телестройки. Но на этом воспоминания Валерии о своем времяпрепровождении на "Доме 2" не заканчиваются. В очередном своем посту она рассказала, что им приходилось снимать один день дважды.

- Этого дня нет в эфирах, так как во время прихода Саймона назвали геем. В итоге приход мы снимали во вторник, и вышло так, что мы прожили с участниками уже 1 день, а на следующий день пришлось сделать вид, что впервые их видим, - рассказала Валерия.

Фото: instagram.com/lera_x

Несколькими постами ранее Хуснутдинова признавалась в том, что участники "Дома 2" боятся идти на конкурсы, которые устраивают организаторы на Сейшелах.

- Что касается конкурсов. Участники боятся идти на эти конкурсы, так как там задания а-ля: поцелуй в лобок, отрежь ресницы. Извините, но это не участницы плохие - это редактора острова их такими выставляют, - пишет Валерия, в очередной раз напоминая, что ее жизнь на острове в качестве участницы проекта была невыносимой.

Фото: instagram.com/lera_x

После, уже в комментариях, девушка добавляет, что у организаторов такого "веселья" безусловно есть свои любимчики, которых такие непристойные задания обходят стороной.

Подписчики, правда, быстро напомнили Валерии о том, что, будучи в "Доме 2", она обещала не поливать "альма-матер" грязью. Однако Хуснутдинова смогла спокойно отреагировать на претензию и объяснить свои слова.

- Я пишу то, что считаю нужным. Я не врала, когда говорила, что не буду лить д*рьмо на проект. Я пишу лишь правду, а уж такая она есть, - ответила хейтерам экс-участница "Дома 2".

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