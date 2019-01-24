2019-01-24T12:23:50+03:00
Общество

"Я слишком глупа и молода для отношений": самая юная участница "Дома 2" из Набережных Челнов покинула телепроект

Помимо этого Валерия Хуснутдинова призналась, что встречалась с одним из бывших участников шоу "за периметром"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/lera_xФото: instagram.com/lera_x
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Самая молодая участница телепроекта "Дом 2", уроженка Набережных Челнов 18-летняя Валерия Хуснутдинова официально покинула шоу. Одной из причин своего ухода девушка назвала учебу в казанском университете и проблемы со здоровьем.

Напомним, что Валерия почти месяц пробыла в одной из больниц Москвы. В новогоднюю ночь девушка была пьяна и попыталась снять линзы, забыв, что не надевала их. В итоге длинными ногтями они буквально "расковыряла" себе глаз. Так, она заработала себе еще и астигматизм.

- Меня не было на поляне месяц. Приехав с больницы, поняла, что мне не комфортно. Тем более, 23 января у меня началась сессия. Я планировала уйти с проекта еще до Нового года. Решила сделать это именно сейчас. Я строила отношения за периметром с одним из бывших участников проекта, но на данный момент я свободна и вряд ли буду строить отношения в ближайшее время. Я слишком глупа и молода для отношений, - призналась на своей официальной странице девушка.

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

С кем именно Хуснутдинова строила любовь "за периметром" сказать сложно, но зато известно, что на проекте она едва не вышла замуж за бывшего порно-актера Дмитрия Чеботова. Девушка признавалась своим фанатам, что беременна от него, но позже выяснилось, что результаты всех тестов были ошибочными и ребенка Валерия не ждет. Однако рожать экс-участница известной телестройки в любом случае не собиралась, аргументируя это тем, что ей "не нужен ребенок от дебила".

Валерия назвала "Дом 2" своей "школой жизни", которая научила ее разбираться в людях.

Хуснутдинова попала на телепроект в 17 лет, потому что ее мать добровольно подписала соответствующее разрешение. Так, девушка стала самой молодой участницей за всю историю телепроекта.

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