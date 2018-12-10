2018-12-10T13:22:47+03:00
Звезды

"Подошел к искусству не с той стороны": участница "Дома 2" из Татарстана ждет ребенка от бывшего порно-актера

Вместе с тем Дмитрий Чеботов утверждает, что является выходцем из аристократической семьи [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/dmitriy_chebotovФото: instagram.com/dmitriy_chebotov
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Не так давно стало известно, что 18-летняя уроженка Набережных Челнов Валерия Хуснутдинова забеременела на телепроекте "Дом 2". Отцом ее будущего ребенка предположительно является 25-летний Дмитрий Чеботов из Воронежа.

Молодой человек еще в видео-обращении к участникам шоу признался, что в недалеком прошлом снимался в фильмах для взрослых, несмотря на то, что вырос в аристократической семье.

Фото: instagram.com/dmitriy_chebotov

Фото: instagram.com/dmitriy_chebotov

- Я из аристократической семьи, но это не помешало мне подойти к искусству немного не с той стороны. В съемки эротического жанра меня привел некий интерес, как же все это будет выглядеть. Достаточно ли держать спину ровно или нужны еще какие-то нюансы, - объяснился Чеботов.

Своей любимой "ролью" он назвал образ стюарда, а после и вовсе напомнил, что "подлецу все к лицу". После он не постеснялся оголиться перед многочисленными камерами и участниками телестройки. Однако снял Чеботов лишь куртку и свитер. Штаны он снимать не стал - на улице было слишком холодно.

За время своего нахождения на проекте Дмитрий успел побывать в отношениях с несколькими участницами. Одна из них, 18-летняя Валерия Хуснутдинова, объявила, что беременна от него.

Молодой человек предложил своей подруге покинуть Сейшелы, отправиться к нему домой и сыграть там свадьбу. Однако создавать семью Валерия не хочет, так как, по ее словам, ей "не нужен ребенок от дебила"

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

- В моей жизни порой появляются такие сюрпризы, как беременность. Пусть это случилось со мной впервые, но я хочу подойти к этому серьезно. До понедельника я буду ждать результатов. Как бы там ни было, я сама еще ребенок и к материнству не готова, - призналась девушка на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

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